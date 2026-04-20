Vectra otwiera okno. Te kanały sportowe dostaniesz za darmo

Klienci Vectry zyskali darmowy dostęp do popularnego kanału sportowego. Oferta obejmuje użytkowników różnych usług telewizyjnych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:12
Otwarte okno w sieci Vectra

Vectra przygotowała nową ofertę dla swoich abonentów. Operator udostępnił bez dodatkowych opłat stację Eleven Sports 1. Zmiana dotyczy klientów korzystających z telewizji cyfrowej oraz internetowej z dekoderem. Dostęp zyskali również użytkownicy platformy streamingowej tvsmart.pl. Otwarcie kanału nie zależy od posiadanego obecnie pakietu usług.

Tak zwane "otwarte okno" potrwa do 3 maja 2026 roku. Do tego czasu kanał można oglądać bez podpisywania nowych umów i ponoszenia ukrytych kosztów. Operator zaktualizował układ programów w swoich urządzeniach, aby ułatwić znalezienie stacji. Użytkownicy dekoderów TV Smart 4K Box znajdą Eleven Sports 1 na pozycji numer 22. Posiadacze pozostałych dekoderów odbiorą ten program na kanale 122. Stacja pozostaje też stale dostępna pod domyślnym numerem 230 na każdym ze sprzętów.

Ważne mecze na żywo

Termin odkodowania sygnału zbiega się w czasie z serią dużych wydarzeń sportowych. Najbliższe tygodnie to czas ostatnich kolejek w europejskich ligach piłkarskich. Widzowie obejrzą na żywo zmagania czołowych zespołów. W dniach 22 i 23 kwietnia odbędą się półfinały Pucharu Niemiec. Bayer 04 Leverkusen zagra z Bayernem Monachium. Z kolei VfB Stuttgart zmierzy się z SC Freiburg.

Stacja transmituje również spotkania hiszpańskiej ligi. W dniach 21–23 kwietnia na boisko wybiegną zawodnicy FC Barcelony. Zespół ten zagra z Celtą Vigo oraz CA Osasuna. W innej transmisji Real Betis podejmie na swoim stadionie Real Madryt. Kibice włoskiej piłki zobaczą ważny mecz rozgrywek Serie A. AC Milan stanie do bezpośredniej walki z Juventusem.

Transmisje na początku maja

Początek przyszłego miesiąca przyniesie kolejne relacje z europejskich boisk. W lidze portugalskiej zaplanowano starcie FC Porto z FC Alverca. We francuskiej Ligue 1 zespół Paris Saint-Germain zagra przeciwko FC Lorient. Oferta odkodowanego kanału w sieci Vectra obejmuje nie tylko piłkę nożną. Fani sportów motorowych obejrzą wyścig o Grand Prix Formuły 1. Zawody te odbędą się 3 maja, w ostatni dzień trwania darmowego dostępu.

Źródła zdjęć: Vectra
Źródła tekstu: Vectra