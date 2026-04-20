Studiujesz? Media Expert ma dla Ciebie prezent o wartości 450 zł

Życie studenta do lekkich nie należy. Skromny budżet, ciągła nauka i – najbardziej przerażające – listy obecności na wykładach. To tylko kilka wyzwań, z którymi tacy młodzi ludzie muszą się mierzyć. Nie da się natomiast ukryć, że życie studenta to także garść benefitów, które potrafią to wszystko skutecznie osłodzić.

Jednym z takich bonusów jest najnowsza promocja w Media Expert, w której do zgarnięcia jest rewelacyjny smartfon ze zniżką w wysokości aż 450 zł. Co więcej, mowa o Google Pixel 10a, czyli jednym z najciekawszych modeli, jakie można kupić w polskich sklepach.

Co zrobić, żeby skorzystać z promocji? Przede wszystkim należy zajrzeć na stronę Media Expert i dodać do koszyka jeden z produktów objętych promocją. Następnie trzeba użyć kodu rabatowego P-29819 i dokończyć składanie zamówienia, używając do tego maila w domenie uczelni. Ostatnim krokiem jest weryfikacja zamówienia. W tym celu należy kliknąć w link aktywacyjny, który powinien wpaść na naszą uczelnianą skrzynkę. Mamy na to 48 godzin.

Zrobione? No i super – jedyne, co nam zostaje, to czekać na kuriera z naszym nowym telefonem.

Google Pixel 10a – Android w najlepszym wydaniu

To naprawdę dobra okazja – głównie dlatego, że Google Pixel 10a to ciekawy telefon. I mam tu na myśli „ciekawy” w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu.

Google Pixel 10a 0 opinii Google Pixel 10a 0 opinii Ekran 6.30" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 5100mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Producentem modelu Google Pixel 10a jest… Google (szok i niedowierzanie). Z kolei sam telefon pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 16, za którym stoi… również Google. Wbrew pozorom wynika z tego znacznie więcej niż tylko to, jakie logo znajdziemy na obudowie.

Decydując się na Pixela 10a, jesteście pierwsi w kolejce do najnowszych funkcji i najbardziej zaawansowanych rozwiązań, z których mogą korzystać użytkownicy Androida. Przykładowo, jako jedni z pierwszych otrzymacie nowe wersje systemu operacyjnego i to nawet przez siedem lat od premiery urządzenia. Mówiąc krótko, nie kupujecie telefonu na rok, tylko na znacznie dłużej.

To także jeden z najlepszych sposobów, by korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie ma do zaoferowania sztuczna inteligencja. Google Pixel 10a może się pochwalić bardzo głęboką integracją z asystentem Google Gemini. To oznacza, że AI towarzyszy Wam na praktycznie każdym kroku, zmieniając sposób, w jaki korzystacie z telefonu. Przykładowo, w prosty sposób wyszukacie informacje, korzystając z narzędzi Circle to Search oraz Gemini Live albo zrobicie idealne zdjęcie, a następnie usuniecie z niego wszystkie niechciane elementy za pomocą jednego kliknięcia. Jakby tego było mało, AI może automatycznie wykryć próbę kradzieży i zablokować urządzenie, chroniąc w ten sposób nasze dane.

Wisienką na torcie jest fakt, że w zestawie z telefonem dostajecie gratis trzy miesiące usługi YouTube Premium oraz 100 GB w chmurze Google One.

Klasa premium

Oprócz tego warto podkreślić, że na poziomie sprzętowym Google Pixel 10a to praktycznie flagowiec. Telefon wykonano z wysokiej klasy materiałów, w tym szkła Gorilla Glass 7i, a do tego może się pochwalić wodoodpornością na poziomie IP68. Wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,3” to z kolei gwarancja świetnej jakości obrazu oraz kompaktowych gabarytów.

Mocy też mu nie brakuje. To zasługa przede wszystkim procesora Google Tensor G4, czyli tego samego układu, który napędzał flagowego Google Pixel 9 Pro. W dalszym ciągu jest to bardzo wydajna jednostka, która poradzi sobie z praktycznie każdym zadaniem.

No i nie wolno zapominać o aparacie. Choć na papierze kamerka o rozdzielczości 48 Mpix nie prezentuje się szczególnie imponująco, to inżynierowie Google potrafią wycisnąć z niej naprawdę imponujące rezultaty. Dzięki świetnemu odwzorowaniu kolorów i dopracowanym algorytmom obróbki obrazu zdjęcia robione Pixelem 10a nie mają czego się wstydzić nawet w zestawieniu z modelami klasy premium.

Gratka dla każdego studenta

Szczerze? To jedna z tych chwil, kiedy żałuję, że studia skończyłem dobrych kilka lat temu. Promocja na Google Pixel 10a w Media Expert to naprawdę dobra okazja, by kupić telefon, który będzie nam służył jeszcze długo po zdaniu magisterki.

Zmierzam do tego, że jeśli ciągle macie dostęp do swojego uczelnianego maila i chcielibyście smartfona na lata, to nie ma na co czekać, tylko warto skorzystać z takiej okazji. Tym bardziej, że oferta w Media Expert nie będzie czekać wiecznie – akcja potrwa jedynie do 23 kwietnia 2026 roku.