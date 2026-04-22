Pilny komunikat banku dotyczy soboty. Klienci napotkają problemy

VeloBank - ponad 3 godziny niedostępności usług bankowych

VeloBank właśnie poinformował swoich klientów o tym, że planuje przerwę i w związku z nią przestanie czasowo działać bankowość internetowa oraz mobilna. 3,5h niedostępności zostały zaplanowane na godziny nocne - 25 kwietnia, od 00:00 do 3:30. Wszystko z myślą o tym, aby jak najmniej przeszkadzały użytkownikom banku.

Nie będzie można:

Zalogować się do bankowości mobilnej oraz internetowej.

Nie będzie działało w tym czasie zlecanie przelewów.

Bank jednocześnie uspokaja, że w dalszym ciągu jego klienci będą mogli płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. Jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Możliwa będzie także płatność BLIK-iem w zwykłych sklepach oraz tych internetowych. Można będzie również płacić kartą w internecie i potwierdzać transakcje ePIN-em.

Przerwa 25 kwietnia. Co z bankomatami i wypłatą pieniędzy?

W trakcie zapowiedzianej przerwy będzie można wpłacać oraz wypłacać gotówkę z bankomatów za pomocą BLIK-a, a także karty.