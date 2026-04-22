Płatności bezgotówkowe

Pilny komunikat banku dotyczy soboty. Klienci napotkają problemy

VeloBank na swojej stronie z komunikatami właśnie zamieścił nowy - informujący o niedostępności bankowości internetowej oraz mobilnej, jaka będzie miała miejsce już w najbliższą sobotę. Bank o tego typu utrudnieniach informuje swoich klientów zawsze z wyprzedzeniem po to, aby wszystkie pilne płatności zlecili wcześniej. Oto, co nie zadziała 25 kwietnia i o której. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:41
VeloBank - ponad 3 godziny niedostępności usług bankowych

VeloBank właśnie poinformował swoich klientów o tym, że planuje przerwę i w związku z nią przestanie czasowo działać bankowość internetowa oraz mobilna. 3,5h niedostępności zostały zaplanowane na godziny nocne - 25 kwietnia, od 00:00 do 3:30. Wszystko z myślą o tym, aby jak najmniej przeszkadzały użytkownikom banku.

Nie będzie można:

  • Zalogować się do bankowości mobilnej oraz internetowej.
  • Nie będzie działało w tym czasie zlecanie przelewów. 

Bank jednocześnie uspokaja, że w dalszym ciągu jego klienci będą mogli płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. Jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Możliwa będzie także płatność BLIK-iem w zwykłych sklepach oraz tych internetowych. Można będzie również płacić kartą w internecie i potwierdzać transakcje ePIN-em. 

Przerwa 25 kwietnia. Co z bankomatami i wypłatą pieniędzy?

W trakcie zapowiedzianej przerwy będzie można wpłacać oraz wypłacać gotówkę z bankomatów za pomocą BLIK-a, a także karty.

Bank jednocześnie przypomina, że jego infolinia jest czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu i chętnie pomoże wszystkim klientom w potrzebie. Wiedząc jednak o planowanej niedostępności, najlepiej nie planować żadnych przelewów ani płatności przez te 3 i pół godziny. Bank zawsze ogłasza planowane przerwy z wyprzedzeniem, po to, aby jak najlepiej się do nich przygotować. 

Źródła zdjęć: Mehaniq / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank