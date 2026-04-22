Pilny komunikat banku dotyczy soboty. Klienci napotkają problemy
VeloBank na swojej stronie z komunikatami właśnie zamieścił nowy - informujący o niedostępności bankowości internetowej oraz mobilnej, jaka będzie miała miejsce już w najbliższą sobotę. Bank o tego typu utrudnieniach informuje swoich klientów zawsze z wyprzedzeniem po to, aby wszystkie pilne płatności zlecili wcześniej. Oto, co nie zadziała 25 kwietnia i o której.
VeloBank - ponad 3 godziny niedostępności usług bankowych
VeloBank właśnie poinformował swoich klientów o tym, że planuje przerwę i w związku z nią przestanie czasowo działać bankowość internetowa oraz mobilna. 3,5h niedostępności zostały zaplanowane na godziny nocne - 25 kwietnia, od 00:00 do 3:30. Wszystko z myślą o tym, aby jak najmniej przeszkadzały użytkownikom banku.
Nie będzie można:
- Zalogować się do bankowości mobilnej oraz internetowej.
- Nie będzie działało w tym czasie zlecanie przelewów.
Bank jednocześnie uspokaja, że w dalszym ciągu jego klienci będą mogli płacić kartą, telefonem, zegarkiem lub opaską w sklepach stacjonarnych. Jeśli oczywiście zajdzie taka potrzeba. Możliwa będzie także płatność BLIK-iem w zwykłych sklepach oraz tych internetowych. Można będzie również płacić kartą w internecie i potwierdzać transakcje ePIN-em.
Przerwa 25 kwietnia. Co z bankomatami i wypłatą pieniędzy?
W trakcie zapowiedzianej przerwy będzie można wpłacać oraz wypłacać gotówkę z bankomatów za pomocą BLIK-a, a także karty.
Bank jednocześnie przypomina, że jego infolinia jest czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu i chętnie pomoże wszystkim klientom w potrzebie. Wiedząc jednak o planowanej niedostępności, najlepiej nie planować żadnych przelewów ani płatności przez te 3 i pół godziny. Bank zawsze ogłasza planowane przerwy z wyprzedzeniem, po to, aby jak najlepiej się do nich przygotować.