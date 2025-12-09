Fintech

Wypłaty z bankomatów uderzą Polaków po kieszeni. Zacznie się od lutego

Dwóch największych operatorów kart płatniczych — Visa oraz Mastercard — od lutego 2026 roku wprowadza nowe opłaty za wypłaty z bankomatów. Te uderzą po kieszeni banków, a to oznacza, że też po kieszeni klientów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:26
Visa i Mastercard to dwaj najwięksi operatorzy kart płatniczych na świecie. W Polsce odpowiadają za około 70 proc. wszystkich wypłat. To oznacza, że mogą dyktować rynkowe warunki, i to właśnie zamierzają zrobić. Obie firmy od lutego 2026 roku zmieniają tabele opłat. Wyciągnięcie pieniędzy z bankomatu będzie droższe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Droższe wypłaty z bankomatów

Do tej pory Mastercard pobierał opłatę w wysokości 1,2 zł plus 0,05 proc. wartości wypłaty. Z kolei Visa pobierała 1,3 zł niezależnie od wysokości kwoty, którą wyciągamy z bankomatu. W obu przypadkach zasady zmienią się od lutego 2026 roku. Niestety, oznacza to znaczne podwyżki.

Mastercard nadal będzie pobierał stałą kwotę 1,2 zł, ale zwiększa procent od wypłacane kwoty z 0,05 do 0,18 proc. Z kolei Visa zmniejsza opłatę stałą do 1,2 zł, ale za to dodaje procent od wypłacanej kwoty w wysokości 0,17 proc. Tym samym posiadaczy kart obu firm będą obowiązywały niemal identyczne zasady.

Przełóżmy to na konkretny przykład. Załóżmy, że idziemy do bankomatu, aby wypłacić 1000 zł. W przypadku Visy kosztowało to bank 1,3 zł, ale od lutego cena wzrośnie do 2,9 zł. W przypadku Mastercard opłata wzrośnie z 1,7  do 3 zł. Kwotę zapłaci nasz bank lub operator bankomatu (np. Euronet), ale trudno oczekiwać, aby nie odbiło się to na klientach. Z szacunków ekspertów wynika, że to aż 100-150 mln zł dodatkowych, rocznych kosztów dla banków. 

W praktyce może się to przełożyć nie tylko na dodatkowe opłaty dla klientów, aby zrekompensować wyższe koszty banków i operatorów bankomatów, ale też zmniejszenie liczby samych bankomatów. Bankom i operatorom jeszcze trudniej będzie utrzymać urządzenia, które są nierentowne.

Image
telepolis
mastercard visa bankomaty w Polsce wypłaty z bankomatów bankomaty
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Forsal.pl