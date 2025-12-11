Ten JBL ma moc 2470 W. Możliwości zachwycają, ale cena studzi zapał

JBL wprowadza na rynek nowy soundbar, model JBL Bar 1300 MK2, który jest 11.1.4-kanałowym systemem audio z subwooferem i odłączanymi głośnikami surround. Urządzenie charakteryzuje się całkowitą mocą wyjściową 2470 W (1235 W RMS)​ i obsługuje technologie dźwięku przestrzennego, takie jak Dolby Atmos oraz DTS:X. Całość ma pozwolić na uzyskanie dźwięku przestrzennego 3D bez kabli.

Główną cechą zestawu są odłączane, bezprzewodowe głośniki surround, które zasilane są wbudowanymi akumulatorami. Według producenta, po naładowaniu przez podłączenie do jednostki centralnej mogą one działać do 10 godzin. Głośniki te mogą być również używane niezależnie jako przenośne głośniki Bluetooth 5.4, pojedynczo lub sparowane w trybie stereo.

Wystarczy unieść odłączane głośniki bezprzewodowe z obu końców soundbara JBL BAR 1300 MK2 i postawić je tam, gdzie się siedzi. Daleko od siebie na rodzinny wieczór filmowy z nowym hitem z superbohaterami lub bliżej siebie na przytulną romantyczną listę odtwarzania spośród setek dostępnych usług przesyłania strumieniowego – zachwala JBL.

W kompaktowym subwooferze z dwoma przetwornikami 8 cali zainstalowano technologię AI Sound Boost. Jak przekonuje JBL, rozwiązanie to pomaga obu przetwornikom osiągnąć maksymalne możliwości, dzięki czemu słyszy się cały zakres dynamiki z lepszym i mocniejszym dźwiękiem.

Producent zastosował jeszcze kilka innych, autorskich technologii, które mają na celu poprawę jakości dźwięku. Technologia MultiBeam 3.0 ma za zadanie tworzyć szeroką scenę dźwiękową, a PureVoice 2.0, jak twierdzi JBL, optymalizuje czystość dialogów w zależności od sceny i otoczenia. Funkcja SmartDetails ma na celu uwydatnienie subtelnych szczegółów dźwiękowych. Wszystkimi ustawieniami zestawu można zarządzać poprzez aplikację JBL ONE.

Sugerowana cena detaliczna zestawu JBL Bar 1300 MK2 została ustalona na 6399 zł.

