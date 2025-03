Ten serial może nieźle namieszać. Znalazł się następca "Yellowstone"?

Najnowszy serial Netflixa, "Ransom Canyon" to pozycja, o której powoli robi się coraz głośniej. To kolejna historia o rodzinnych konfliktach, miłości i rzecz jasna — walce o ziemię.

To kolejny współczesny western, który ma szansę stać się hitem. Spodziewać się możemy wielu emocji, dramatów oraz miłosnych zawirowań. Trzeba przyznać, że wystarczy obejrzeć zwiastun, aby się przekonać, że całość zapowiada się całkiem obiecująco i być może okaże się, że był to dla platformy streamingowej prawdziwy strzał w dziesiątkę. Czy tak będzie faktycznie? Otóż przekonamy się o tym osobiście już 17 kwietnia 2025, kiedy to serial będzie miał swoją premierę na Netflixie.