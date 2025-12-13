Natychmiast zaktualizuj Google Chrome. Inaczej prosisz się o kłopoty

Google poinformował o groźnej luce w zabezpieczeniach przeglądarki Chrome, która miała być aktywnie wykorzystywana przez cyberprzestępców. W związku z tym firma wydała pilną aktualizację, którą użytkownicy jak najszybciej powinni zainstalować na swoich komputerach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pilna aktualizacja Google Chrome

Google nie zdradził szczegółów problemu. Wiemy, że podatność była aktywnie wykorzystywana przez oszustów, ale nie wiemy, jak często i czego dotyczyła. Firma zasłania się tutaj bezpieczeństwem użytkowników. Szczegóły mamy poznać, dopiero gdy większość osób zainstaluje poprawkę i ta nie będzie stanowiła już zagrożenia.

Z ustaleń serwisu BleepingComputer wynika, że mogło chodzić o środowisko graficzne Chrome, a konkretnie biblioteki LibANGLE. Te odpowiedzialne są między innymi za tłumaczenie poleceń graficznych WebGL/OpenGL ES na natywne API systemowe. Jednak nie jest to potwierdzona na ten moment informacja.

Wszyscy użytkownicy Google Chrome na komputerach z systemami Windows, Linux oraz macOS powinni pilnie pobrać aktualizację. Poprawka dostępna jest w wersjach: