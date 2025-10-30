ASUS oszalał? Do sklepów trafił router za 4000 złotych

ASUS wprowadził na rynek nowy router dla graczy - ROG Rapture GT-BE19000AI. Wyróżnia się on wbudowanym układem AI oraz integracją z Docker Engine, umożliwiającą uruchamianie aplikacji i zadań bezpośrednio na routerze. Urządzenie oferuje również funkcję WiFi Insight, która analizuje sieć w poszukiwaniu zakłóceń z różnych źródeł, pomagając użytkownikom utrzymać stabilne połączenie nawet w najbardziej zatłoczonym paśmie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wbudowane NPU ma wydajność 7,9 TOPS

Opisywany model obsługuje standard WiFi 7 i zapewnia imponujące możliwości sieciowe - dwa porty 10 Gbps, cztery porty 2.5 Gbps oraz jeden port 1 Gbps. Do dyspozycji są także dwa USB, które pozwalają podłączyć zewnętrzne dyski, pendrive'y lub inne akcesoria.

Router obsługuje połączenia w trzech pasmach - 2.4 GHz, 5 GHz oraz 6 GHz - co zapewnia kompatybilność z szeroką gamą urządzeń. Pasmo 6 GHz korzysta z kanałów o szerokości 320 MHz i modulacji 4096-QAM, pozwalając uzyskać dwukrotnie wyższą przepustowość niż w przypadku WiFi 6E.

Wbudowane NPU ma wydajność 7,9 TOPS i pozwala uruchamiać usługi na bazie AI, a dzięki wspomnianej już integracji z Docker Engine mamy możliwość zarządzania domowymi urządzeniami IoT. Pozwala to ograniczyć zależność od zewnętrznych serwerów i uprościć obsługę smart home.

W zastosowaniach gamingowych ROG Rapture GT-BE19000AI oferuje funkcję AI Game Boost, automatycznie wykrywającą urządzenia do gier i nadającą im priorytet w sieci. Według ASUSa może to zmniejszyć opóźnienia nawet o 34%. A dzięki systemowi Guest Network Pro możemy utworzyć do pięciu oddzielnych sieci SSID - dla gier, IoT, VPN czy gości.