Polacy wpadają w finansową pułapkę. Sami sprowadzają na siebie kłopoty

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) opublikowało raport na temat płatności odroczonych. Segment BNPL (buy now, pay later) notuje bardzo dynamiczne wzrosty. W ciągu roku przybyło aż 41,5 proc. transakcji, a ich wartość wzrosła o 36 proc. Jednak niektórzy wpadają przez to w kłopoty.

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Płatności odroczone w Polsce

W pierwszych 4 miesiącach 2026 roku BIK odnotowało 32 mln płatności odroczonych na łączną kwotę aż 5,5 mld zł. Skorzystało z nich łącznie 1,7 mln klientów. Jak już wspomniałem, to o 41,5 proc. więcej transakcji, a ich kwota jest wyższa o 36 proc. rok do roku.

Co ciekawe, z płatności odroczonych korzystają głównie osoby młode. Aż jedna trzecia użytkowników ma poniżej 34 lat. Dla wielu jest to też pierwszy kontakt z pożyczaniem pieniędzy (chociaż tutaj wciąż króluje głównie kredyt ratalny). Natomiast osoby do 44. roku życia stanowią aż 68 proc. klientów segmentu BNPL. Częściej korzystają z nich też kobiety (57,9 proc.).

Wśród nowych użytkowników płatności odroczonych aż 20 proc. trafia do grupy aktywnych. W praktyce oznacza to korzystanie z rozkładania należności na raty, co jest dodatkowo płatne. Wśród takich osób największy jest też odsetek zalegających ze spłatami. Aż 14,8 proc. spóźnia się z płatnościami do 30 dni, a 8,7 proc. nawet do 90 dni.