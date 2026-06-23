O tym robocie będzie głośno. To adaptacja znanej książki science fiction

Klara i słońce. Zwiastun filmu trafił do sieci

W końcu, fani się doczekali. Zwiastun "Klary i słońce" właśnie został wrzucony do sieci. Czy spełnił oczekiwania fanów, którzy od dłuższego czasu zamartwiali się o produkcję i bali się nadmiaru słodyczy w najnowszej produkcji słynnego reżysera? Jedno trzeba oddać - Jenna Ortega w roli Klary jest po prostu urocza. I tego nic nie zmieni.

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Sony 3000 Pictures i Spyglass Media wypuściły właśnie oficjalny zwiastun nadchodzącej adaptacji książki "Klara i słońce", autorstwa Kazuo Ishiguro. Warto podkreślić, że autor ma na swoim koncie nagrodę Nobla. Co więcej, reżyserii dzieła podjął się zdobywca Oscara - Taiki Waititi (Jojo Rabbit). "Klara i słońce" przedstawia widzom Klarę (Jenna Ortega), robota ze sztuczną inteligencją, który nie pragnie niczego więcej, niż znaleźć dla siebie idealny dom. I to właśnie ta perspektywa sprawia, że film jest szalenie interesujący. Widzowie mają okazję poznać także, postać sklepikarki (graną przez Natashę Lyonne), która dodaje Klarze i jej kolegom, starszym modelom AI, otuchy, że wciąż mogą znaleźć domy, mimo, że mogą niektórym wydawać się już nieco przestarzali.

Jeśli zostanę wybrana, to skąd mogę wiedzieć, że ja i mój opiekun dobrze do siebie pasujemy? - pyta Klara sklepikarki, na co ta jej opowiada: "Po prostu zapamiętaj wszystkiego, czego się nauczyłaś, a mam nadzieję, że pokochają cię jak członka rodziny lub psa".

Klarę ostatecznie wybiera Josie (Mia Tharia), choć jej matka nie ma ochoty wydawać fortuny na robota, który jest przestarzały, ale promocja 20% wydaje jej się wyjątkowo atrakcyjna. Całe szczęście, nowa właścicielka, z czasem przekonuje się, że Klara jest wyjątkowa. Jej niewątpliwą zaletą jest to, że potrafi wnieść odrobinę światła do skoplikowanego świata Josie i jej matki (Amy Adams).