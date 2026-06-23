mBank właśnie ogłosił. 26 i 27 czerwca trzeba się liczyć z utrudnieniami
mBank na swojej stronie z komunikatami właśnie zamieścił nowy, który dotyczy najbliższego weekendu. Bank zaplanował prace rozwojowe, które rozpoczną się już za 3 dni, czyli w piątek. Klienci muszą przygotować się, w związku z tym, na pewne utrudnienia. Oto, co warto wiedzieć.
mBank ogłasza przerwę 26-27 czerwca 2026
Klienci banku nie powinni odczuć jakoś bardzo nadchodzącej przerwy w mBanku. Część z nich nawet jej nie zauważy. Ale jednak lepiej zdawać sobie sprawę, że w piątek 26 czerwca od godziny 16:00 nie będzie możliwości składania wniosków o usługi i produkty inwestycyjne. Bank lojalnie uprzedza, że trudności pojawią się także odnośnie wniosków o zawarcie umów. Lepiej zatem, w godzinach planowanych prac, nie planować tego typu czynności. Wszelkie ważne umowy lepiej podpisać przed weekendem.
Przerwa nastąpi nie tylko w piątek, ale także i w sobotę. Bank poinformował, że ze względu na zaplanowane prace, w sobotę 27 czerwca w godzinach od 6:00-21:00 nie zalogujemy się do serwisów w aplikacji eMakler, mInwestor, mBank Giełda oraz Mój Fx.
Jednocześnie, bank uspokaja, że zaraz po tym, jak prace się zakończą, poinformuje w osobnym komunikacie o ponownej dostępności tych wszystkich zablokowanych czasowo usług.
Dlatego też warto spędzić nadchodzący weekend na luzie, bez planowania większych inwestycji w banku. Wszelkie tego typu prace mają na uwadze nasze bezpieczeństwo oraz ulepszają usługi bankowe.