mBank właśnie ogłosił. 26 i 27 czerwca trzeba się liczyć z utrudnieniami

mBank ogłasza przerwę 26-27 czerwca 2026

Klienci banku nie powinni odczuć jakoś bardzo nadchodzącej przerwy w mBanku. Część z nich nawet jej nie zauważy. Ale jednak lepiej zdawać sobie sprawę, że w piątek 26 czerwca od godziny 16:00 nie będzie możliwości składania wniosków o usługi i produkty inwestycyjne. Bank lojalnie uprzedza, że trudności pojawią się także odnośnie wniosków o zawarcie umów. Lepiej zatem, w godzinach planowanych prac, nie planować tego typu czynności. Wszelkie ważne umowy lepiej podpisać przed weekendem.

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Przerwa nastąpi nie tylko w piątek, ale także i w sobotę. Bank poinformował, że ze względu na zaplanowane prace, w sobotę 27 czerwca w godzinach od 6:00-21:00 nie zalogujemy się do serwisów w aplikacji eMakler, mInwestor, mBank Giełda oraz Mój Fx.

Jednocześnie, bank uspokaja, że zaraz po tym, jak prace się zakończą, poinformuje w osobnym komunikacie o ponownej dostępności tych wszystkich zablokowanych czasowo usług.