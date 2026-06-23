Koszmar w Twoim salonie. Netflix wydaje grę, w której padem jest smartfon

Uwięziona we własnym mieszkaniu

Akcja skupia się na losach Avy. Kobieta zostaje uwięziona w swoim bloku podczas huraganu piątej kategorii. Jej jedynym kontaktem ze światem jest przyjaciółka Claire, która mieszka po drugiej stronie ulicy. Szybko okazuje się, że brak prądu to nie jedyne zmartwienie głównej bohaterki. Klatka schodowa jest zablokowana kłódką, u sąsiada panuje niepokojąca cisza, a bezpieczne z pozoru mieszkanie zamienia się w śmiertelną pułapkę.

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Zabawa ma zająć nam mniej więcej tyle czasu, co standardowy odcinek ulubionego serialu. Twórcy stawiają na maksymalną immersję i wciągające doświadczenie, co widać szczególnie w unikalnym sposobie sterowania.

Twój telefon jako jedyna deska ratunku

To, co wyróżnia "Unhinged" na tle innych gier, to nietypowa integracja z naszym smartfonem. Po uruchomieniu tytułu w zakładce z grami na platformie Netflix, wystarczy zeskanować kod QR z ekranu telewizora. Od tego momentu, nasz własny telefon staje się wirtualną latarką. Ruchy rąk gracza są przenoszone do gry w skali jeden do jednego, co pozwala na realistyczne oświetlanie mrocznych kątów pokoju.

Zadbano również o wrażenia dźwiękowe. Gdy Ava otrzymuje w grze wiadomość lub połączenie, to nasz prawdziwy smartfon wibruje, dzwoni i odtwarza głos z głośnika. Z kolei cała reszta odgłosów otoczenia płynie prosto z telewizora, potęgując uczucie ciągłego osaczenia.

Dwa tryby zabawy i gwiazdorska obsada

Produkcja oferuje dwa podejścia do rozgrywki. Osoby nastawione wyłącznie na fabułę mogą wybrać tryb opowieści, w którym nie ma presji czasu i nie da się zginąć. Tryb standardowy to już wyzwanie dla naszych nerwów i refleksu. W kluczowych momentach na ekranie pojawia się kurczący się pasek czasu. Gracz musi wtedy szybko znaleźć odpowiedni interaktywny obiekt w pokoju. Porażka oznacza śmierć bohaterki, a wtedy gra cofa nas do ostatniego punktu zapisu.

Za "Unhinged" odpowiada Night School Studio, czyli wewnętrzny zespół Netflixa znany z hitowej serii "Oxenfree". Udźwiękowieniem zajęli się utytułowani specjaliści: Jason Hill (znany m.in. z serialu "Mindhunter") oraz Ren Klyce. W grze usłyszymy znane, hollywoodzkie głosy. W rolę Avy wciela się Zoë Kravitz ("Batman"), jej przyjaciółkę gra Sadie Sink ("Stranger Things"), a dozorcę budynku, Bena, dubbinguje Troy Baker ("The Last of Us").