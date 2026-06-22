Gry

Czemu Sony odpuszcza gry na PC? Powód jest szalenie prosty

PlayStation prawdopodobnie kończy z tak ochoczym wypuszczaniem gier na PC-ty. Produkcje ekskluzywne rzeczywiście mają być tylko na konsole Sony. Powód jest szalenie prosty.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:12
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Czemu Sony odpuszcza gry na PC? Powód jest szalenie prosty
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W ostatnich tygodniach wiele mówi się o tym, że PlayStation odpuszcza wypuszczanie swoich gier ekskluzywnych na PC-tach, nawet jeśli działo się to często z rocznym lub nawet dłuższym opóźnieniem. Nowe gry mają być rzeczywiście zarezerwowane tylko dla konsol.

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PlayStation rezygnuje z PC

Nowe podejście dotyczy przede wszystkim gier single-player jak nadchodzący Wolverine czy God of War: Laufey. One mają wychodzić tylko na konsole. Natomiast produkcje z kategorii gier live-service nadal mają trafiać również na PC-ty.

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Nasza obecna główna strategia polega na tym, że w przypadku gier jednoosobowych tworzonych we własnym zakresie będziemy dalej udoskonalać jakość wrażeń z gry, jakie może zaoferować PlayStation. Jednocześnie uważamy, że w przypadku gier typu „live-service” ważne jest dotarcie do szerszej grupy odbiorców poprzez tryb wieloosobowy online, dlatego nadal traktujemy premiery zarówno na PS5, jak i na PC jako standard.

informowało niedawno PlayStation.

Jednak wiele osób może zadawać sobie pytanie - czemu PlayStation rezygnuje z PC-tów skoro wydawało się, że gry sprzedawały się całkiem nieźle? Najwyraźniej tylko się wydawało. Jason Schreier twierdzi, że sprzedaż wcale nie była tak dobra, a na pewno była niekonsekwentna. Jedne tytuły sprzedawały się zadowalająco, a inne były rozczarowaniem.

Zatem jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. 

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telepolis
PlayStation Sony PlayStation 5 PS5
Źródła zdjęć: iama_sing / Shutterstock.com
Źródła tekstu: kitguru