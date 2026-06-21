Tani monitoring bez kabli. Ta kamera działa na słońce i kartę SIM (test)

O tym, że warto zadbać o bezpieczeństwo swojego domu oraz jego mieszkańców, nie trzeba raczej nikogo przekonywać. Na rynku znajdziemy wiele rozwiązań, które służą do realizacji tego celu, a wśród nich kamery zewnętrzne do monitoringu.

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Tapo C615G to niedroga propozycja firmy TP-Link. W zestawie z panelem solarnym oraz łącznością 4G LTE jest to sprzęt, który sprawi, że łatwo ją zamontujesz w niemal dowolnym miejscu. Bez martwienia się o prowadzenia jakichkolwiek kabli, poza tym do panelu fotowoltaicznego.

A jak to wszystko sprawdza się na co dzień i co jeszcze oferuje? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Wygląd i specyfikacja

Tapo C615G wyróżnia się zwartą, nowoczesną konstrukcją, zaprojektowaną do pracy na zewnątrz. To ostatnie potwierdza ochrona przed wodą i pyłami zgodnie z normą IP65 oraz możliwość pracy w temperaturach od -20°C do 45°C.

Biała obudowa kamery kryje w sobie obiektyw otoczony dwoma mocnymi reflektorami punktowymi, a także mikrofonem i głośnikiem. Nie jest on niczym osłonięty, więc łatwo się brudzi, na przykład w czasie deszczu. Całość uzupełnia regulowana antena zewnętrzna wzmacniająca sygnał komórkowy oraz solidnie uszczelnione gniazda na karty nano SIM i microSD oraz kabel USB-C.

Zestaw dopełnia dyskretny panel słoneczny. Dzięki 4-metrowemu przewodowi można zamontować niezależnie go od kamery w najbardziej nasłonecznionym miejscu na ścianie, dachu czy słupie.

Najważniejsze dane techniczne:

Plastikowa obudowa w kolorach białym i czarnym,

Wymiary kamery: 130,88 x 116,09 x 84,06 mm, wymiary panelu: 173,4 x 120,4 x 15,7 mm,

Odporność na pyły i wodę na poziomie IP65,

Przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS,

Obiektyw: 4 mm, f/1.6, pole widzenia 100,6° (po przekątnej, 84,4° w poziomie i 44,3° w pionie),

Tryb nocny: 850 nm IR LED, kolorowa wizja nocna,

Oświetlenie: 2 wbudowane reflektory,

Przyciski i gniazda: Power (zasilanie), Reset, slot na kartę microSD (do 512 GB), slot na kartę nanoSIM, gniazdo USB-C,

Zakres mechanicznego obrotu: 340° w poziomie (zasięg 360°) oraz 90° w pionie (zasięg 134 °),

Wideo: 2K 3 Mpix (2304 x 1296 pikseli), 15/20 fps, zoom cyfrowy 10,8x, podgląd na żywo, korekcja obrazu 3D DNR i WDR,

Audio: wbudowany mikrofon i głośnik, dwukierunkowa transmisja dźwięku z redukcją szumów,

Głośność syreny: 98,6 dBA (10 cm), 67,3 dBA (300 cm),

Przechowywanie nagrań: karta microSD, usługa chmurowa Tapo Care (wymaga subskrypcji),

Wykrywanie: czujnik ruchu, wykrywanie ruchu, ludzi, zwierząt i pojazdów, strefy aktywności,

Powiadomienia systemowe, powiadomienia z migawkami lub klipami (usługa Tapo Care),

Łączność: sieć komórkowa 4G LTE, LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41,

Zabezpieczenia: SSL/TLS,

Zasilanie: akumulator litowo-jonowy o pojemności 6700 mAh, ładowany panelem solarnym Tapo A201 (5,2 V, 2,5 W, w zestawie) lub zasilaczem 5V DC (brak w zestawie),

Inne: integracja Asystent Google i Amazon Alexa, aplikacja Tapo (Android 7 lub nowszy, iOS 13 lub nowszy), montaż na ścianie, suficie lub słupie, praca w temperaturze od -20°C do 45°C oraz przy wilgotności od 10% do 90% (bez kondensacji).

W zestawie z kamerą znajdują się wszystkie potrzebne akcesoria, w tym śruby i kołki montażowe czy naklejki z szablonem montażowym. Sami musimy zadbać o kartę microSD do przechowywania danych oraz kartę nanoSIM do zapewnienia kamerze łączności ze światem zewnętrznym.

Konfiguracja wstępna, aplikacja Tapo

Aby w pełni wykorzystać potencjał kamery Tapo C615G, należy ją sparować z aplikacją Tapo na smartfonie lub tablecie. Będzie to możliwe dopiero wtedy, gry zapewnimy urządzeniu firmy TP-Link łączność komórkową poprzez włożenie karty nanoSIM z aktywną usługą. Testowana kamera oferuje wyłącznie taki rodzaj połączenia.

Sam proces dodawania kamery do aplikacji jest bardzo prosty. Jesteśmy tu prowadzeni krok po kroku, więc każdy powinien sobie z tym poradzić. Otrzymujemy tu również serię porad dotyczących właściwego montażu samej kamery, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wybór właściwego miejsca dla samej kamery oraz panelu solarnego.

Po sparowaniu kamery z aplikacją możemy liczyć na mały prezent – 30-dniowy okres próbny płatnej subskrypcji Tapo Care. Daje ona między innymi dostęp do miejsca w chmurze na zapisywanie filmów oraz podsumowań wideo. Usługa kosztuje od 14,99 zł miesięcznie za jedno urządzenie w Tapo Care Basic do 57,99 zł miesięcznie za 10 urządzeń w Tapo Care Premium. Płacąc za cały rok z góry, kwota wynosi odpowiednio od 144,99 zł do 589,99 zł.

Dzięki aplikacji Tapo mamy całkowitą władzę nad monitoringiem oraz zarejestrowanymi materiałami. Z poziomu smartfonu da się zdalnie obracać obiektyw lub aktywować funkcję „Patrol”, w której urządzenie będzie sprawdzać wybrane wcześniej miejsca.

Aplikacja pozwala na bezproblemowe przeglądanie filmów – zarówno tych na karcie microSD, jak i umieszczonych na serwerze w chmurze. Niepotrzebne pliki wideo można w każdej chwili wykasować. Rejestracja wideo startuje automatycznie po wykryciu aktywności, ale można ją również rozpocząć ręcznie. Włączenie trybu prywatnego całkowicie blokuje podgląd na żywo oraz nagrywanie. Wbudowany w sprzęt głośnik wraz z mikrofonem sprawiają dodatkowo, że smartfon służy jako narzędzie do dwustronnej rozmowy z osobami w pobliżu kamery.

Zdalny podgląd z kamer działa z dowolnego miejsca na świecie, o ile telefon ma połączenie z siecią. Trzeba też założyć profil TP-Link i zalogować się w aplikacji.

Oprogramowanie firmy TP-Link to zaawansowane środowisko z mnóstwem różnorodnych opcji. Choć pierwsze zderzenie z interfejsem bywa nieco przytłaczające, po pewnym czasie docenia się jego możliwości. Narzędzie to ułatwia kontrolę nie tylko nad samym monitoringiem, ale też nad pozostałymi elementami ekosystemu producenta.

Używanie kamery Tapo

Kamerą Tapo C615G możemy zamontować na ścianie, suficie lub słupie, a dołączony do zestawu panel solarny możemy umieścić razem z kamerą lub w zupełnie innym miejscu. W pudełku znajdziemy wszystkie potrzebne do tego akcesoria, w tym szablony do wywiercenia otworów w dobrych miejscach. Urządzenie łączy się ze światem zewnętrznym wyłącznie przez sieć komórkową, więc nie ma potrzeby ciągnięcia żadnych kabli. Chyba że zdecydujemy się na stałe podłączenie do zasilacza sieciowego, zamiast fotowoltaiki.

Po ustawieniu kamery możemy zdecydować, na co dokładnie ma ona patrzeć i co rejestrować. Rejestracja filmu może być wzbudzone po wykryciu ruchu, osób, zwierząt domowych i/lub pojazdów, zawsze lub zgodnie z ustawionym harmonogramem. Dla poszczególnego rodzaju zdarzeń możemy również wybrać obszar, w którym będą one wykrywane, a także włączyć śledzenie – kamera będzie podążać na przykład za wykrytym człowiekiem, aż straci go z pola widzenia.

Testowane urządzenie może nagrywać w trybie 24/7, wypełniając czas między zdarzeniami. Migawki mogą być robione z przerwami od 1 do 60 sekund.

Wybrane miejsca możemy również oznaczyć jako strefy prywatne – te fragmenty kadru zostaną zasłonięte. Trzeba jednak pamiętać, że obrócenie kamery przesunie też takie strefy.

Jakość nagrań, które oferuje Tapo C615G, jest wystarczająca do zastosowań, do których ta kamera została stworzona. Aplikacja Tapo pozwala ustawić rozdzielczość nagrania (automatyczna, 720p lub 2K), a także wybrać sposób działania trybu nocnego. Do wyboru mamy podczerwień z obrazem czarno-białym lub obraz kolorowy z wykorzystaniem doświetlenia przez wbudowane reflektory.

Poniżej dodałem przykładowe nagrania z testowanej kamery.

Zasilanie i czas pracy

Kamera TP-Link Tapo C615G zasilana jest wbudowanym akumulatorem o pojemności 6700 mAh, co – zdaniem producenta – zapewnia energię nawet na 120 dni pracy urządzenia na jednym ładowaniu (250 sekund aktywnej pracy kamery dziennie). Podczas testów nie udało mi się rozładować baterii. To między innymi dlatego, że przez część czasu korzystałem z panelu solarnego.

Firma TP-Link zapewnia w materiałach marketingowych, że 45 minut światła słonecznego wystarczy, by zapewnić działanie kamery przez cały dzień. Wiele zależy oczywiście od ustawień oraz tego, co się dzieje w polu widzenia kamery i jak często. Nie zmienia to faktu, że z panelem solarnym energii w testowanym urządzeniu nie powinno zabraknąć nigdy.

Baterie można również naładować z zewnętrznego zasilacza. Nie ma go w zestawie, ale może to być jakikolwiek zasilacz USB o napięciu 5 V.

Niezależny monitoring zasilany słońcem i siecią LTE

Bezprzewodowa kamera zewnętrzna TP-Linka to udane i w pełni autonomiczne rozwiązanie dla osób szukających niezależnego monitoringu. Dzięki fabrycznemu zestawieniu modemu komórkowego z zasilaniem akumulatorowym, sprzęt eliminuje potrzebę prowadzenia jakichkolwiek kabli sygnałowych czy zasilających. Pozwala to na swobodny i bezproblemowy montaż urządzenia nawet w najbardziej oddalonych zakątkach posesji, gdzie nie sięga domowy zasięg sieci Wi-Fi.

Zarządzanie systemem odbywa się w intuicyjny sposób za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Oprogramowanie daje użytkownikowi pełną kontrolę nad ruchomą głowicą oraz zaawansowanymi funkcjami detekcji, które skutecznie odróżniają ludzi i pojazdy od przypadkowego ruchu w kadrze. Dodatkowe systemy, takie jak dwukierunkowe audio czy automatyczne śledzenie wykrytych obiektów, znacząco podnoszą walory użytkowe całego zestawu.

Konstrukcja urządzenia została dobrze przygotowana do ciągłej pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. Odporna na warunki pogodowe obudowa chroni podzespoły odpowiedzialne za rejestrację szczegółowego obrazu, który zachowuje odpowiednią jakość zarówno w dzień, jak i w nocy. Stały dopływ energii zapewnia dołączony do zestawu panel fotowoltaiczny, co w praktyce niemal całkowicie rozwiązuje problem konieczności ręcznego ładowania akumulatora.

Urządzenie wyróżnia się na rynku bardzo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Kwota 499 zł za niemal kompletny i gotowy do działania zestaw z panelem słonecznym sprawia, że jest to bardzo konkurencyjna propozycja w segmencie mobilnego monitoringu LTE. To rozsądna i opłacalna inwestycja dla każdego, kto szuka skutecznego oraz prostego w instalacji systemu ochrony mienia.