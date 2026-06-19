Telewizja i VoD

Dziś największa premiera tygodnia. Apple TV wyciąga niezły hit

Nie wiesz, co obejrzeć w weekend? Apple TV wyciąga pomocną dłoń. Na platformie właśnie dziś zadebiutuje drugi sezon wybitnego serialu "Sugar" z Collinem Farellem w roli głównej. Gwarantujemy, że będzie się działo - aktor po raz drugi wcieli się w człowieka nie z tej Ziemi. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:01
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Dziś największa premiera tygodnia. Apple TV wyciąga niezły hit
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John Sugar powraca z ważną sprawą rodzinną

Detektyw będzie musiał uporać się z nową sprawą zaginięcia. Tym razem, słynny Sugar będzie starał się odszukać brata, dobrze zapowiadającego się boksera. Można się domyślić, że cała akcja nie obędzie się bez nieprawidłowości i komplikacji. O tym, jak daleko posunie się bohater w próbie dociekania prawdy, przekonamy się już dzisiaj, 19 czerwca 2026 roku. Pierwszy odcinek da nam przedsmak tego, co będzie czekało na nas w całej ośmioodcinkowej serii.

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Dla tych, którzy nie widzieli pierwszego sezonu i nie za bardzo są w temacie - John Sugar nie jest zwykłym człowiekiem, ale kosmitą, który z wyboru pozostał na Ziemi. Bohater cały czas żyje nadzieją, że dowie się, co spotkało jego siostrę, również kosmitkę. 

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Serial z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom filmów o detektywach i gatunku fantasy.  Pierwszy sezon kryminału został bardzo wysoko oceniony zarówno przez widzów, jak i krytyków. 

Sezon drugi "Sugar" będzie składał się z ośmiu odcinków, z których pierwszy trafi na Apple TV w dniu premiery, a kolejne będą pojawiały się co tydzień, w każdy piątek, aż do początku sierpnia.

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Apple TV+ serial Apple TV+ Sugar 2
Źródła zdjęć: Apple TV+
Źródła tekstu: Apple TV+