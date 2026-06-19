Dziś największa premiera tygodnia. Apple TV wyciąga niezły hit

John Sugar powraca z ważną sprawą rodzinną

Detektyw będzie musiał uporać się z nową sprawą zaginięcia. Tym razem, słynny Sugar będzie starał się odszukać brata, dobrze zapowiadającego się boksera. Można się domyślić, że cała akcja nie obędzie się bez nieprawidłowości i komplikacji. O tym, jak daleko posunie się bohater w próbie dociekania prawdy, przekonamy się już dzisiaj, 19 czerwca 2026 roku. Pierwszy odcinek da nam przedsmak tego, co będzie czekało na nas w całej ośmioodcinkowej serii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dla tych, którzy nie widzieli pierwszego sezonu i nie za bardzo są w temacie - John Sugar nie jest zwykłym człowiekiem, ale kosmitą, który z wyboru pozostał na Ziemi. Bohater cały czas żyje nadzieją, że dowie się, co spotkało jego siostrę, również kosmitkę.

Serial z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom filmów o detektywach i gatunku fantasy. Pierwszy sezon kryminału został bardzo wysoko oceniony zarówno przez widzów, jak i krytyków.