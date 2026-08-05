Popularny komunikator z ważną zmianą. Użytkownicy od dawna o to prosili
Najnowsza aktualizacja komunikatora dla osób ceniących prywatność wprowadza szereg poprawek, łącznie z lepszą obsługą składaków.
Signal nadrabia jedną z największych zaległości względem konkurencyjnych komunikatorów. Użytkownicy mogą już połączyć z jednym kontem kilka smartfonów, niezależnie od tego czy korzystają z Androida, czy iOS. Do tej pory jako dodatkowe urządzenia obsługiwane były tylko PC oraz iPady.
Przy okazji Signal rozszerzył obsługę dużych ekranów
Nowe wiadomości pojawią się na wszystkich połączonych urządzeniach. Użytkownik może również zdecydować, czy chce przenieść zaszyfrowaną kopię dotychczasowych rozmów. Transfer obejmuje pełną historię wiadomości oraz multimedia zapisane w ciągu ostatnich 45 dni.
Cały proces wykorzystuje szyfrowanie end-to-end, a kopiowanie wcześniejszych danych można całkowicie pominąć, np. gdy dodatkowy telefon jest współdzielony lub istnieje większe ryzyko jego zgubienia.
Nowość trafia do użytkowników wraz z aplikacją Signal 8.20 dla Androida oraz Signal 8.22 dla iPhone'ów i iPadów. Aktualizacje są już stopniowo udostępniane w sklepach Google Play i App Store.
Oprócz tego aplikacja dla Androida została lepiej przystosowana do składanych smartfonów i po raz pierwszy oficjalnie obsługuje tablety. Twórcy przyznają jednak, że część elementów, takich jak ustawienia, aparat czy skróty klawiaturowe, nadal wymaga dopracowania. W planach znajduje się również dalsza optymalizacja interfejsu dla Chromebooków.