Nagły brak prądu to nie tragedia. Ta stacja zasilania działa jak UPS i jest w promocji

I nie mówię tu o blackoucie, a o zwykłej, krótkiej przerwie w zasilaniu, która może być spowodowana nawet wyrzuceniem bezpieczników w naszym własnym domu. Wystarczy więc wpiąć między gniazdko a urządzenie stację EcoFlow River 3 UPS i normalnie działać. W razie zniknięcia zasilania w zaledwie 10 ms stacja zacznie zasilać odbiornik, nie przerywając jego pracy.

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EcoFlow River 3 UPS to więcej, niż UPS

Pamiętajmy jednak, że wciąż jest to głównie przenośna stacja zasilania. Świadczy o tym zintegrowana rączka i niska waga — zaledwie 3,55 kg. Urządzenie to oferuje jedno gniazdko AC zdolne do ciągłej pracy z mocą do 300 W i chwilowej z mocą do 600 W. Mamy także dwa USB-A po 12 W i USB-C 100 W, a także gniazdo zapalniczki 12,6 V do 10 A. Wszystko to przy akumulatorze 245 Wh.