Nagły brak prądu to nie tragedia. Ta stacja zasilania działa jak UPS i jest w promocji
Dobra stacja zasilania to nie tylko świetny kompan wycieczek, ale także towarzysz dnia codziennego. Do tej grupy zalicza się EcoFlow River 3 UPS, czyli stacja, która dzięki funkcji UPS jest gwarantem tego, że nie stracimy naszej pracy, lub połączenia z siecią.
I nie mówię tu o blackoucie, a o zwykłej, krótkiej przerwie w zasilaniu, która może być spowodowana nawet wyrzuceniem bezpieczników w naszym własnym domu. Wystarczy więc wpiąć między gniazdko a urządzenie stację EcoFlow River 3 UPS i normalnie działać. W razie zniknięcia zasilania w zaledwie 10 ms stacja zacznie zasilać odbiornik, nie przerywając jego pracy.
EcoFlow River 3 UPS to więcej, niż UPS
Pamiętajmy jednak, że wciąż jest to głównie przenośna stacja zasilania. Świadczy o tym zintegrowana rączka i niska waga — zaledwie 3,55 kg. Urządzenie to oferuje jedno gniazdko AC zdolne do ciągłej pracy z mocą do 300 W i chwilowej z mocą do 600 W. Mamy także dwa USB-A po 12 W i USB-C 100 W, a także gniazdo zapalniczki 12,6 V do 10 A. Wszystko to przy akumulatorze 245 Wh.
Samym urządzeniem możemy zarządzać z pozycji aplikacji mobilnej i połączenia Bluetooth i Wi-Fi. Stacje możemy naładować z gniazdka ściennego, podłączając do dedykowanego portu AC na boku obudowy lub przez panel fotowoltaiczny z mocą do 110W poprzez podłączenie do gniazda XT60. A wszystko to za jedyne 799 zł, czyli aż 140 zł taniej.