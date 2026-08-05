Koniec z tradycyjnym awizo. e-Doręczenia świętują sukces

Liczba przesyłek wysłanych przez e-Doręczenia przekroczyła już 100 mln. Tylko od początku 2026 roku nadano ich ponad 50 mln. W Bazie Adresów Elektronicznych jest już 4,6 mln adresów – podaje Ministerstwa Cyfryzacji.

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e-Doręczenia w mObywatelu

Od 1 lipca każdy użytkownik aplikacji mObywatel ma dostęp do swojej skrzynki e-Doręczeń bezpośrednio w telefonie. W pierwszych tygodniach od uruchomienia, w aplikacji zrealizowano już ponad 600 tys. przesyłek.

Ministerstwa Cyfryzacji planuje dalszy rozwój e-Doręczeń. 7 lipca 2026 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty ustawy o zmianie ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany to efekt doświadczeń zebranych podczas wdrożenia systemu oraz postulatów zgłaszanych przez samorządy i ministerstwa.

Projekt zakłada ułatwienia w wyszukiwaniu adresatów i adresowaniu przesyłek, doprecyzowanie przypadków, w których e-Doręczenia nie mają zastosowania, nowe zasady liczenia terminów oraz szereg usprawnień technicznych i organizacyjnych.

Przewiduje też możliwość integracji z systemami innych dostawców usług doręczenia elektronicznego, co pozwoli składać wnioski o usługi cyfrowe za pośrednictwem e-Doręczeń. Ostateczny kształt przepisów zależy od dalszych prac legislacyjnych.

Koniec ze skrzynkami z awizo

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Umożliwiają bezpieczną i prawnie skuteczną wymianę dokumentów z urzędami drogą elektroniczną. Korzystają z nich obywatele, przedsiębiorcy i instytucje publiczne.