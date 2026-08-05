mObywatel z pilnym komunikatem. Dotknie 12 mln osób

mObywatel jest jedną z najpopularniejszych aplikacji rządowych na świecie. Według ostatnich danych korzysta z niej już 12 mln obywateli. Jednak w najbliższy weekend mogą oni mieć z tym problem.

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Problemy z mObywatelem

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się komunikat, w którym resort przestrzega przed problemami z działaniem aplikacji mObywatel. Prawdopodobnie będą one spowodowane pracami technicznymi.

Utrudnienia mogą wystąpić w najbliższy weekend w nocy z 8 na 9 sierpnia. Z komunikatu dowiadujemy się, że potrwają od godziny 20:00 w sobotę do 4:00 nad ranem w niedzielę. To w sumie 8 godzin przerwy.