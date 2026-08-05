mObywatel z pilnym komunikatem. Dotknie 12 mln osób
Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat ws. aplikacji mObywatel. Szykują się utrudnienia.
mObywatel jest jedną z najpopularniejszych aplikacji rządowych na świecie. Według ostatnich danych korzysta z niej już 12 mln obywateli. Jednak w najbliższy weekend mogą oni mieć z tym problem.
Problemy z mObywatelem
Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się komunikat, w którym resort przestrzega przed problemami z działaniem aplikacji mObywatel. Prawdopodobnie będą one spowodowane pracami technicznymi.
Utrudnienia mogą wystąpić w najbliższy weekend w nocy z 8 na 9 sierpnia. Z komunikatu dowiadujemy się, że potrwają od godziny 20:00 w sobotę do 4:00 nad ranem w niedzielę. To w sumie 8 godzin przerwy.
W tym czasie mogą wystąpić czasowe przerwy oraz losowe niedostępności części usług, co może powodować utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mObywatel i strony mObywatel.gov.pl - informuje resort cyfryzacji.