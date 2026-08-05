Aplikacje

mObywatel z pilnym komunikatem. Dotknie 12 mln osób

Ministerstwo Cyfryzacji wydało komunikat ws. aplikacji mObywatel. Szykują się utrudnienia.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 14:17
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mObywatel z pilnym komunikatem. Dotknie 12 mln osób
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mObywatel jest jedną z najpopularniejszych aplikacji rządowych na świecie. Według ostatnich danych korzysta z niej już 12 mln obywateli. Jednak w najbliższy weekend mogą oni mieć z tym problem.

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Problemy z mObywatelem

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji pojawił się komunikat, w którym resort przestrzega przed problemami z działaniem aplikacji mObywatel. Prawdopodobnie będą one spowodowane pracami technicznymi.

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Utrudnienia mogą wystąpić w najbliższy weekend w nocy z 8 na 9 sierpnia. Z komunikatu dowiadujemy się, że potrwają od godziny 20:00 w sobotę do 4:00 nad ranem w niedzielę. To w sumie 8 godzin przerwy.

W tym czasie mogą wystąpić czasowe przerwy oraz losowe niedostępności części usług, co może powodować utrudnienia w korzystaniu z aplikacji mObywatel i strony mObywatel.gov.pl - informuje resort cyfryzacji.

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telepolis
mObywatel mObywatel nie działa Ministerstwo Cyfryzaji mObywatel utrudnienia
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: mObywatel