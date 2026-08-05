Świetne wyniki AMD, ale konsole są solą w oku

Drugi kwartał 2026 roku był dla AMD rewelacyjny. Czerwoni zanotowali rekordowy przychód na poziomie 11,5 mld dolarów. Jednak nie jest to zasługa ani Radeonów, ani konsol działających na podzespołach tego producenta. Wręcz przeciwnie, dział gamingowy radzi sobie coraz gorzej.

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Wyniki finansowe AMD

W drugim kwartale 2026 roku AMD wygenerowało przychód na poziomie 11,5 mld dolarów. Główna w tym zasługa działu centrów danych, który odpowiada aż za 6,7 mld dolarów przychodu, czyli ponad 58 proc. całości.

Całkiem nieźle radzi sobie też dział konsumencki, czyli między innymi procesory i karty graficzne. Ten wygenerował 3,8 mld dolarów przychodu, co stanowi wzrost o 6 proc. rok do roku.

Gorzej się robi, gdy oddzielimy od niego segment gamingowy, czyli między innymi podzespoły produkowane na potrzeby konsol Xbox Series X/S i PlayStation 5. Tutaj AMD chwali się już tylko przychodami na poziomie 779 mln dolarów, co jest wynikiem aż o 31 proc. gorszym niż rok wcześniej.