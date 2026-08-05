Każdy kierowca powinien to mieć, a na AliExpress jest taniej i z wysyłką z Polski
Samochód nie chce odpalić? Powoli schodzi powietrze z opon, ale do wulkanizacji jest spory kawałek, lub akurat dziś nie możesz się tam wybrać, a potrzebujesz auta? Ewentualnie musisz coś naładować, a gniazdko zapalniczki się zgubiło lub jadłeś w aucie i nakruszyłeś? Ten sprzęt spod marki Powland rozwiązuje każdy ten problem.
Jest to niewielkie urządzenie, które łączy ze sobą starter akumulatora, kompresor, powerbank, latarkę i odkurzacz. Tym samym pozwala ono na rozwiązanie dwóch poważnych i kilku mniejszych problemów, jakie możemy mieć podczas eksploatacji pojazdu. A wszystko to za 240,19 zł przy rabacie 41,67 zł i to z darmową wysyłką z Polski, co oznacza brak dodatkowych opłat i szybką dostawę.
Powland, czyli dlaczego warto mieć
Zacznijmy od podstawowego scenariusza: auto nie odpala, bo akumulator się rozładował. Ot: albo jest już stary i trzeba go wymienić, albo najzwyczajniej w świecie zostawiliśmy włączone światła lub radio na noc i padł. Ewentualnie mamy mrozy poniżej - 20 stopni Celsjusza, jeździmy na bardzo krótkie trasy i jednostka padła. Sam tak miałem w ubiegłym roku. W sumie przyczyna nie jest ważna. Ważne, że podpinając taki sprzęt pod klemy akumulatora, możemy odpalić auto. Jak? Szybko i sprawnie. Starter ten ma ruszyć silniki do pojemności 4,0 w przypadku benzyny i 2,5 w przypadku oleju napędowego. Oczywiście mowa tu o akumulatorach 12 V.
Kolejny scenariusz: powietrza w kołach zrobiło się mało. Za mało, żeby podjechać na stację i podpompować, albo w ogóle przebiliśmy oponę, założyliśmy tymczasowy uszczelniacz, ale powietrze już zeszło. I tu do gry wchodzi kompresor. I chociaż tu producent nie podał dokładnej wartości ciśnienia, na które możemy liczyć, to zwykle jest to kilka barów, a opony w osobówkach zwykle pompuje się maksymalnie do 3 barów, więc spokojnie sobie z tym poradzi.
Mamy tu też wbudowany odkurzacz i to z giętką rurą w zestawie. Sprzątniemy więc nim auto, a wbudowany powerbank 26800 mAh pozwoli nam naładować kilkukrotnie smartfon w razie sytuacji kryzysowej. Jest też latarka, tak potrzebna podczas wieczornych awarii, lub zaglądania do auta od spodu. A wszystko to za jedyne 240,19 zł i to z darmową wysyłką z Polski.