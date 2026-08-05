Każdy kierowca powinien to mieć, a na AliExpress jest taniej i z wysyłką z Polski

Jest to niewielkie urządzenie, które łączy ze sobą starter akumulatora, kompresor, powerbank, latarkę i odkurzacz. Tym samym pozwala ono na rozwiązanie dwóch poważnych i kilku mniejszych problemów, jakie możemy mieć podczas eksploatacji pojazdu. A wszystko to za 240,19 zł przy rabacie 41,67 zł i to z darmową wysyłką z Polski, co oznacza brak dodatkowych opłat i szybką dostawę.

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Powland, czyli dlaczego warto mieć

Zacznijmy od podstawowego scenariusza: auto nie odpala, bo akumulator się rozładował. Ot: albo jest już stary i trzeba go wymienić, albo najzwyczajniej w świecie zostawiliśmy włączone światła lub radio na noc i padł. Ewentualnie mamy mrozy poniżej - 20 stopni Celsjusza, jeździmy na bardzo krótkie trasy i jednostka padła. Sam tak miałem w ubiegłym roku. W sumie przyczyna nie jest ważna. Ważne, że podpinając taki sprzęt pod klemy akumulatora, możemy odpalić auto. Jak? Szybko i sprawnie. Starter ten ma ruszyć silniki do pojemności 4,0 w przypadku benzyny i 2,5 w przypadku oleju napędowego. Oczywiście mowa tu o akumulatorach 12 V.

Kolejny scenariusz: powietrza w kołach zrobiło się mało. Za mało, żeby podjechać na stację i podpompować, albo w ogóle przebiliśmy oponę, założyliśmy tymczasowy uszczelniacz, ale powietrze już zeszło. I tu do gry wchodzi kompresor. I chociaż tu producent nie podał dokładnej wartości ciśnienia, na które możemy liczyć, to zwykle jest to kilka barów, a opony w osobówkach zwykle pompuje się maksymalnie do 3 barów, więc spokojnie sobie z tym poradzi.