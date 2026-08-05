WhatsApp dowalił nowych funkcji. Jedna grupa ucieszy się szczególnie
WhatsApp wprowadza aż trzy nowe funkcje do swojej aplikacji. Zostały stworzone przede wszystkim z myślą o użytkownikach, którzy korzystają z czatów grupowych.
WhatsApp dowalił do pieca
Na oficjalnym blogu WhatsAppa pojawiła się informacja o wprowadzeniu aż trzech nowych funkcji. Nie będą one specjalnie przydatne w przypadku zwykłych, prywatnych rozmów. Natomiast osoby, które mają czaty grupowe, powinny się ucieszyć.
Pierwsza nowość to ulepszone ankiety. Dzięki temu mają one być jeszcze bardziej przydatne i ułatwić podejmowanie decyzji w grupie. WhatsApp pozwala teraz między innymi ustawić datę zakończenia głosowania, włączyć głosowanie anonimowe lub edytować odpowiedzi w ciągu 15 min od utworzenia ankiety.
Druga zmiana to wprowadzenie wzmianki @wszyscy dla najważniejszych i pilnych wiadomości. Dzięki temu nie trzeba oznaczać wszystkich pojedynczo, tylko informację można przesłać od razu do całej grupy. Co ważne, użytkownicy będą mogli w ustawieniach wyłączyć powiadomienia dla wzmianek @wszyscy.
Funkcja @wszyscy informuje o ważnych wiadomościach, nawet jeśli wyciszono czaty grupowe, ale to Ty kontrolujesz sposób otrzymywania powiadomień i możesz w każdej chwili wyciszyć @wszyscy w ustawieniach powiadomień.
Ostatnia nowość to możliwość szybkiego tworzenia czatów grupowych na podstawie już istniejących. WhatsApp twierdzi, że to idealne rozwiązanie, gdy z grupą chcemy omówić jakieś zagadnienie (np. zaplanować przyjęcie) bez zaśmiecania głównego czatu.