Google wyciąga wtyczkę. Jeszcze przed premierą, mimo 800 tys. chętnych
Google i przedwczesne zamykanie usług lub aplikacji? Książkę można o tym napisać, a teraz firma dodała do niej nowy rozdział. Do historii przedwcześnie przechodzi mobilna apka Google AI Studio, choć 800 tys. użytkowników już tylko czekało na oficjalną premierę.
Google zdecydował o anulowaniu samodzielnej aplikacji mobilnej AI Studio na systemy Android oraz iOS, jeszcze przed jej oficjalną premierą.
800 tys. użytkowników zostało na lodzie
Projekt ruszył w maju, a jego celem było dostarczenie twórcom i deweloperom prostego narzędzia do budowania, testowania oraz publikowania bezpośrednio ze smartfonów aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.
Rozwojowa wersja aplikacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Już na etapie wczesnej rejestracji chęć pobrania programu zgłosiło około 800 tys. użytkowników systemów Android i iOS. To spore grono, które zapowiadało sukces aplikacji, bo po oficjalnym starcie chętnych byłoby na pewno kilka razy więcej. Mimo tego amerykański gigant oficjalnie wycofał się z planu wydania osobnego narzędzia, o czym poinformował w zdawkowym wpisie na platformie X.
W komunikacie zespół Google AI Studio wyjaśnił, że zamiast wymagać instalowania kolejnego programu, możliwości tworzenia aplikacji zostaną wdrożone bezpośrednio do aplikacji Gemini. Z postu wynika, że zespoły odpowiedzialne za oba projekty, czyli Google AI Studio i Gemini, podjęły współpracę, aby funkcje przewidziane dla AI Studio były dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach stacjonarnych, umożliwiając tworzenie oprogramowania w trakcie codziennych konwersacji z asystentem.
Zamiast prosić was o pobranie kolejnej aplikacji, zdecydowaliśmy się na zupełnie inne podejście: takie, w którym aplikacje wyłaniają się naturalnie, w trakcie waszych codziennych rozmów z Gemini. Współpracujemy z zespołem aplikacji Gemini, aby uczynić to rzeczywistością na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych
Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na premierę Google AI Studio, nie otrzymają już więc osobnej aplikacji, ale z czasem zyskają dostęp do interesujących ich funkcji wewnątrz Gemini. Dokładny harmonogram ich wdrożenia nie został jednak podany. AI Studio w wersji przeglądarkowej będzie nadal rozwijane w niezmienionej postaci, pozwalając na tworzenie aplikacji na komputerach.
Jedna aplikacja zamiast dwóch to z jednej strony wygoda dla użytkowników, ale łatwo też wskazać kilka niedogodności z tym związanych. Puchnące od funkcji Gemini przestaje być osobistym asystentem AI, za to staje się wszechstronnym kombajnem, w którym coraz trudniej oddzielić różne aspekty życia – na przykład osobisty i zawodowy. Dla twórców apek osobne Google AI Studio mogło być jednak bardziej praktyczne.