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Google wyciąga wtyczkę. Jeszcze przed premierą, mimo 800 tys. chętnych

Google i przedwczesne zamykanie usług lub aplikacji? Książkę można o tym napisać, a teraz firma dodała do niej nowy rozdział. Do historii przedwcześnie przechodzi mobilna apka Google AI Studio, choć 800 tys. użytkowników już tylko czekało na oficjalną premierę.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:41
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Google wyciąga wtyczkę. Jeszcze przed premierą, mimo 800 tys. chętnych
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Google zdecydował o anulowaniu samodzielnej aplikacji mobilnej AI Studio na systemy Android oraz iOS, jeszcze przed jej oficjalną premierą. 

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800 tys. użytkowników zostało na lodzie

Projekt ruszył w maju, a jego celem było dostarczenie twórcom i deweloperom prostego narzędzia do budowania, testowania oraz publikowania bezpośrednio ze smartfonów aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję.

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Rozwojowa wersja aplikacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Już na etapie wczesnej rejestracji chęć pobrania programu zgłosiło około 800 tys. użytkowników systemów Android i iOS. To spore grono, które zapowiadało sukces aplikacji, bo po oficjalnym starcie chętnych byłoby na pewno kilka razy więcej. Mimo tego amerykański gigant oficjalnie wycofał się z planu wydania osobnego narzędzia, o czym poinformował w zdawkowym wpisie na platformie X.

W komunikacie zespół Google AI Studio wyjaśnił, że zamiast wymagać instalowania kolejnego programu, możliwości tworzenia aplikacji zostaną wdrożone bezpośrednio do aplikacji Gemini. Z postu wynika, że zespoły odpowiedzialne za oba projekty, czyli Google AI Studio i Gemini, podjęły współpracę, aby funkcje przewidziane dla AI Studio były dostępne zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach stacjonarnych, umożliwiając tworzenie oprogramowania w trakcie codziennych konwersacji z asystentem. 

Zamiast prosić was o pobranie kolejnej aplikacji, zdecydowaliśmy się na zupełnie inne podejście: takie, w którym aplikacje wyłaniają się naturalnie, w trakcie waszych codziennych rozmów z Gemini. Współpracujemy z zespołem aplikacji Gemini, aby uczynić to rzeczywistością na urządzeniach mobilnych i komputerach stacjonarnych

– czytamy w poście Google AI Studio.

Użytkownicy, którzy zarejestrowali się na premierę Google AI Studio, nie otrzymają już więc osobnej aplikacji, ale z czasem zyskają dostęp do interesujących ich funkcji wewnątrz Gemini. Dokładny harmonogram ich wdrożenia nie został jednak podany. AI Studio w wersji przeglądarkowej będzie nadal rozwijane w niezmienionej postaci, pozwalając na tworzenie aplikacji na komputerach.

Jedna aplikacja zamiast dwóch to z jednej strony wygoda dla użytkowników, ale łatwo też wskazać kilka niedogodności z tym związanych. Puchnące od funkcji Gemini przestaje być osobistym asystentem AI, za to staje się wszechstronnym kombajnem, w którym coraz trudniej oddzielić różne aspekty życia – na przykład osobisty i zawodowy. Dla twórców apek osobne Google AI Studio mogło być jednak bardziej praktyczne.

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telepolis
Google sztuczna inteligencja Gemini Google AI Studio
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Android Authority, X