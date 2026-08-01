Google Earth fałszowało zdjęcia satelitarne. Ups

Google wycofuje nowe narzędzie AI z Google Earth po fali fałszywych zdjęć satelitarnych

Zintegrowany z platformą model generowania obrazów o nazwie Nano Banana pozwalał użytkownikom na wpisanie dowolnego opisu i „wirtualne przeprojektowanie” wybranego miejsca na Ziemi. Narzędzie umożliwiało manipulowanie oryginalnymi zdjęciami satelitarnymi poprzez generowanie nowych obiektów.

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Skutki udostępnienia tej funkcji były natychmiastowe. Na platformie X szybko zaczęły krążyć zrzuty ekranu prezentujące niezwykle przekonujące fałszywki: tłumy uchodźców na granicy amerykańsko-meksykańskiej, nieistniejące kratery po bombach w Strefie Gazy, tajne obiekty jądrowe w Iranie czy zmyślone wypadki drogowe w Amsterdamie.

Tonight I typed just one sentence into Google Earth and put refugees near the Mexican border. Then I planted a nuclear plant in Iran. What on earth is Google doing? Check my latest post here: https://t.co/N0h6CVECqS pic.twitter.com/WSjdcEXWJx — 𝚑𝚎𝚗𝚔 𝚟𝚊𝚗 𝚎𝚜𝚜 (@henkvaness) July 30, 2026

Nie zostawili na Google'u suchej nitki

Google Earth przez dekady służyło jako wiarygodny punkt odniesienia, z którym dziennikarze i śledczy weryfikowali podejrzane materiały. Wbudowanie narzędzia generatywnego wewnątrz tego samego wzorca korumpuje samą miarę używaną do obalania fałszywek – dobitnie opisuje sytuację Sam Stockwell, starszy analityk z Instytutu Alana Turinga

Stockwellowi wtóruje Henk van Ess, znany ekspert OSINT, zauważając absurd obecnej sytuacji – fałszywki są teraz tworzone bezpośrednio w narzędziu służącym do odkrywania prawdy. Dodatkowym zagrożeniem jest fakt, że fałszywe obrazy generowane przez sztuczną inteligencję w Google Earth są osadzone na rzeczywistych obrazach satelitarnych i często brakuje na nich typowych oznak manipulacji AI, takich jak niedopasowanie terenu czy skali.