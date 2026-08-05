Sprzęt

Dzisiaj w Action za 42,98 zł. Konkurencja chce więcej

Dzisiaj (5 sierpnia) w Action ruszyły tygodniowe promocje. Tym razem sklep przygotował coś dla fanów technologii i to w cenie zaledwie 42,98 zł.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 08:35
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Dzisiaj w Action za 42,98 zł. Konkurencja chce więcej
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Action z promocją na słuchawki

Nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez słuchawek. W trakcie pracy lub czytania książek pozwalają mi się odciąć od zewnętrznych hałasów. Świetnie sprawdzają się też na spacerach, gdzie, zamiast warkotu samochodów, mogę oddać się ulubionej muzyce. Piszę o tym, bo jeśli sami słuchawek nie macie, to teraz możecie nadrobić te zaległości w kwocie zaledwie 42,98 zł.

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W tym tygodniu w ramach dostępnych promocji w Action pojawiły się dwa modele słuchawek bezprzewodowych marki Fresh ’n Rebel. W obu przypadkach cena wynosi zaledwie 42,98 zł, więc za naprawdę niewielką kwotę można mieć sprzęt, który prawdopodobnie zadowoli większość osób.

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Dzisiaj w Action za 42,98 zł. Konkurencja chce więcej

Do wyboru są słuchawki nauszne oraz douszne. Te pierwsze oferują między innymi regulowany pałąk, gniazdo AUX, złącze USB-C, wbudowany mikrofon oraz obrotowe nauszniki, które dopasowują się do kształtu głowy. Zapewniają do 65 godzin działania na jednym ładowaniu, a z telefonem łączą się przez Bluetooth 6.0. Do wyboru są cztery wersje kolorystyczne - kremowe, zielonkawe, fioletowe oraz czarne.

Dzisiaj w Action za 42,98 zł. Konkurencja chce więcej

Drugi wariant to słuchawki douszne w wersji szarej, czarnej, niebieskiej, brązowej lub fioletowej. One również mają wbudowany mikrofon, więc można za ich pomocą prowadzić rozmowy. Łączy czas pracy, po doliczeniu etui ładującego, to około 36 godzin. Mają USB-C oraz Bluetooth.

Promocja w Action ruszyła dzisiaj (5 sierpnia) i potrwa przez tydzień, czyli do 11 sierpnia.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Action, oprac. wł