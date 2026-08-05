Google psuje ludziom smartfony. Dosłownie głupieją

Najnowsza wersja testowa Androida 17 sprawia użytkownikom smartfonów z rodziny Pixel sporo problemów. Po instalacji aktualizacji QPR2 Beta 1 przestają prawidłowo działać mikrofony, głośniki, słuchawki Bluetooth, a także dźwięk podczas rozmów telefonicznych.

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Najwięcej problemów mają użytkownicy Pixela 10 Pro (XL)

Posiadacze telefonów Google skarżą się, że aplikacje błędnie informują o zajętym mikrofonie. Problem dotyczy m.in. klawiatury Gboard, czatbota Gemini oraz innych usług korzystających z funkcji głosowych. Pojawiają się również przerwy w odtwarzaniu wideo w aplikacjach X i Zdjęcia Google, a dźwięk potrafi całkowicie zniknąć po zakończeniu połączenia telefonicznego.

Szczególnie dużo zgłoszeń pochodzi od właścicieli modeli Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL. Użytkownicy opisują znikające dźwięki powiadomień, bardzo niski poziom głośności mimo ustawienia suwaka na maksimum, wyciszoną muzykę oraz problemy z Pixel Buds i Android Auto.