Oprogramowanie

Google psuje ludziom smartfony. Dosłownie głupieją

To kolejny dowód na to, że nie warto instalować wszystkiego co "nowe". Zdecydowanie lepiej czekać na sprawdzone i stabilne wydania.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 07:01
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Google psuje ludziom smartfony. Dosłownie głupieją
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Najnowsza wersja testowa Androida 17 sprawia użytkownikom smartfonów z rodziny Pixel sporo problemów. Po instalacji aktualizacji QPR2 Beta 1 przestają prawidłowo działać mikrofony, głośniki, słuchawki Bluetooth, a także dźwięk podczas rozmów telefonicznych.

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Najwięcej problemów mają użytkownicy Pixela 10 Pro (XL)

Posiadacze telefonów Google skarżą się, że aplikacje błędnie informują o zajętym mikrofonie. Problem dotyczy m.in. klawiatury Gboard, czatbota Gemini oraz innych usług korzystających z funkcji głosowych. Pojawiają się również przerwy w odtwarzaniu wideo w aplikacjach X i Zdjęcia Google, a dźwięk potrafi całkowicie zniknąć po zakończeniu połączenia telefonicznego.

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Szczególnie dużo zgłoszeń pochodzi od właścicieli modeli Pixel 10 Pro i Pixel 10 Pro XL. Użytkownicy opisują znikające dźwięki powiadomień, bardzo niski poziom głośności mimo ustawienia suwaka na maksimum, wyciszoną muzykę oraz problemy z Pixel Buds i Android Auto.

Jak naprawić brak dźwięku w smartfonie? Ponowne uruchomienie telefonu może pomóc, ale tylko tymczasowo. Niektórzy użytkownicy odzyskali mikrofon po zmianie domyślnego asystenta i ponownym wybraniu Gemini, jednak nie jest to uniwersalne rozwiązanie. Osoby korzystające na co dzień z dyktowania czy zestawów głośnomówiących powinny na razie omijać Androida 17 QPR2 Beta 1 i poczekać na poprawkę od Google.

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telepolis
Android Google smartfon Android 17 Pixel Pixel 10 Pro pixel 10 pro xl
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Reddit, Notebookcheck, Oprac. własne