Oprogramowanie

Spotify przebiło ważną granicę. Podwyżki cen nie odstraszyły klientów

Szwedki gigant streamingowy ma zarówno powody do zadowolenia, jak i twardy orzech do zgryzienia. Sztuczna inteligencja to obosieczny miecz.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 18:40
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Spotify przebiło ważną granicę. Podwyżki cen nie odstraszyły klientów
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Spotify po raz pierwszy osiągnęło poziom 300 milionów osób opłacających abonament Premium. W drugim kwartale 2026 roku platforma miała również 777 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej. Liczba subskrybentów wzrosła w tym samym czasie o 9%, mimo podnoszenia cen w części regionów.

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Największym problemem stały się piosenki tworzone przez AI

Szwedzka firma wypracowała 4,78 miliarda euro przychodu, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 655 milionów euro, a marża brutto osiągnęła rekordowe 33,4%. Wyniki okazały się jednak niejednoznaczne. Liczba aktywnych użytkowników była o milion niższa od prognozy Spotify, a zapowiedzi na kolejny kwartał rozczarowały inwestorów. Akcje spółki traciły po publikacji raportu około 4%.

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Spotify nie chce już być wyłącznie aplikacją do słuchania muzyki. Platforma rozwija sprzedaż biletów koncertowych, audiobooki, czytane wersje artykułów z magazynów oraz generowane przez AI audycje Personal Podcasts. Firma uruchomiła również eksperymentalną aplikację Studio by Spotify Labs, która tworzy spersonalizowane materiały audio na podstawie treści z przeglądarki i połączonych usług z pomocą sztucznej inteligencji.

Jednocześnie Szwedzi pozostają pod presją z powodu rosnącej liczby utworów generowanych przez AI. Firma wprowadziła oznaczenie "Verified by Spotify" dla zweryfikowanych, ludzkich artystów i zaczęła wyświetlać dobrowolne informacje o wykorzystaniu AI w produkcji utworów. System ten ma jednak sporą wadę - opiera się na danych przekazywanych przez twórców, wytwórnie oraz dystrybutorów.

Lukę próbują wypełniać zewnętrzne serwisy, takie jak SoullessMusic i SlopTracker, które analizują nagrania oraz katalogują podejrzane profile. Ich wyniki należy jednak traktować ostrożnie. Nawet twórcy podobnych narzędzi przyznają, że obróbka i mastering mogą utrudniać wykrywanie sztucznie wygenerowanej muzyki, a niezależne badania wskazują, że obecne detektory nie są jeszcze wystarczająco dokładne.

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telepolis
AI internet muzyka spotify sztuczna inteligencja
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Spotify, Oprac. własne