Spotify przebiło ważną granicę. Podwyżki cen nie odstraszyły klientów

Spotify po raz pierwszy osiągnęło poziom 300 milionów osób opłacających abonament Premium. W drugim kwartale 2026 roku platforma miała również 777 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie, czyli o 12% więcej niż rok wcześniej. Liczba subskrybentów wzrosła w tym samym czasie o 9%, mimo podnoszenia cen w części regionów.

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Największym problemem stały się piosenki tworzone przez AI

Szwedzka firma wypracowała 4,78 miliarda euro przychodu, co oznacza wzrost o 14% rok do roku. Zysk operacyjny wyniósł 655 milionów euro, a marża brutto osiągnęła rekordowe 33,4%. Wyniki okazały się jednak niejednoznaczne. Liczba aktywnych użytkowników była o milion niższa od prognozy Spotify, a zapowiedzi na kolejny kwartał rozczarowały inwestorów. Akcje spółki traciły po publikacji raportu około 4%.

Spotify nie chce już być wyłącznie aplikacją do słuchania muzyki. Platforma rozwija sprzedaż biletów koncertowych, audiobooki, czytane wersje artykułów z magazynów oraz generowane przez AI audycje Personal Podcasts. Firma uruchomiła również eksperymentalną aplikację Studio by Spotify Labs, która tworzy spersonalizowane materiały audio na podstawie treści z przeglądarki i połączonych usług z pomocą sztucznej inteligencji.

Jednocześnie Szwedzi pozostają pod presją z powodu rosnącej liczby utworów generowanych przez AI. Firma wprowadziła oznaczenie "Verified by Spotify" dla zweryfikowanych, ludzkich artystów i zaczęła wyświetlać dobrowolne informacje o wykorzystaniu AI w produkcji utworów. System ten ma jednak sporą wadę - opiera się na danych przekazywanych przez twórców, wytwórnie oraz dystrybutorów.