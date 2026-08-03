One UI 9.5 już nadchodzi. Samsung nie zakończył jeszcze wdrażania One UI 9

Odnalezienie nowej kompilacji wskazuje, że prace nad One UI 9.5 przeszły do decydującej fazy. Pierwszym powiązanym z nim urządzeniem jest Galaxy S27 Ultra, który zadebiutuje najwcześniej za pół roku.

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Według informacji opublikowanych przez leakera Fahada Alego Javeda, pierwsza znana wersja oprogramowania One UI 9.5 ma numer kompilacji S958USQU0AZH3. Oznaczenie S958U wskazuje na amerykański wariant modelu Galaxy S27 Ultra. Według nazewnictwa stosowanego przez firmę Samsung, odkryty numer jest bezpośrednią kontynuacją obecnego Galaxy S26 Ultra, który ma oznaczenie SM-S948U.

Nie są to pierwsze informacje na temat nowej wersji interfejsu, bo odniesienia do One UI 9.5 oraz samej serii Galaxy S27 odkryto już wcześniej w kodzie źródłowym. Tym razem jednak mamy pierwsze konkrety, a pojawienie się gotowego buildu testowego oznacza, że prace nad nowym One UI 9.5 nabrały już realnych kształtów.

Niestety, poza tym pierwszym odkryciem o One UI 9.5 nie wiadomo jeszcze nic, jednak sam harmonogram działań odpowiada dotychczasowym cyklom produkcyjnym Samsunga. Dla przypomnienia wersję One UI 8.5 dostrzeżono na serwerach na kilka miesięcy przed debiutem linii Galaxy S26.

Na premierę One UI 9.5 trzeba będzie jeszcze zaczekać kilka miesięcy, a tymczasem użytkowników telefonów Galaxy czeka dopiero aktualizacja do One UI 9. Stabilne wydanie tej wersji nakładki miało miejsce wraz z premierą składanych modeli Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra oraz Galaxy Z Flip 8, podczas gdy linia Galaxy S26 nadal pozostaje w fazie testów beta.