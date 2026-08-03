Procesory AMD Zen 6 zadbają o graczy. Cel jest jasny

AMD zaprezentowało już pierwsze procesory z serii Zen 6. Jednak na razie były to warianty stworzone z myślą o serwerach, a nie zwykłych użytkownikach. Na te wciąż czekamy. Jednym z priorytetów Czerwonych jest poprawa wydajności w grach. Mają na to kilka pomysłów.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD Zen 6 jeszcze lepsze w grach

Informacje na ten temat przekazał 1usmus, twórca oprogramowania HYDRA OC. Jego zdaniem priorytetem AMD nie jest sam wzrost wydajności w grach, co poprawia stabilności. Dlatego też Czerwoni mają się skupiać na ograniczeniu tzw. mikroprzycięć oraz wskaźnika 1% Low FPS.

W tym celu AMD opracowało kilka rozwiązań programowych. jednym z nich jest funkcja FloorPerf. Ma ona obniżać taktowanie poszczególnych rdzeni przy dużym obciążeniu. Jednak nie zrobi tego dla wszystkich jednostek. W momencie grania rdzenie odpowiedzialne właśnie za to zadanie będą miały utrzymywane wysokie taktowanie. Pozostałe, dbające o programy w tle (np. Discorda) będą miały ustawiane niższe częstotliwości, aby zachować płynne działanie gry.

Poza tym AMD planuje też takie rozwiązania jak:

HighestFreq - system będzie wiedział, które rdzenie są w stanie najdłużej utrzymać wysokie taktowania i to na nich będzie uruchamiać najbardziej wymagające działania, np. gry.

- system będzie wiedział, które rdzenie są w stanie najdłużej utrzymać wysokie taktowania i to na nich będzie uruchamiać najbardziej wymagające działania, np. gry. EPP Boost - ma uchronić procesor przed zbyt agresywnym zbijaniem taktowania w czasie oczekiwania, np. na dane z karty graficznej, co ma zminimalizować mikroprzycięcia.

- ma uchronić procesor przed zbyt agresywnym zbijaniem taktowania w czasie oczekiwania, np. na dane z karty graficznej, co ma zminimalizować mikroprzycięcia. PQOS Global Bandwidth Enforcement - ograniczyć przepustowość pamięci wykorzystywanej przez aplikacje działające w tle.

- ograniczyć przepustowość pamięci wykorzystywanej przez aplikacje działające w tle. IBS Memory Profiler - funkcja odpowiedzialna za monitorowanie pamięci L3. W razie potrzeby będzie ograniczać do niej dostęp aplikacjom, które zbyt mocno wykorzystują jej zasoby i wpływają negatywnie na wydajność w grach.