Sprzęt

Procesory AMD Zen 6 zadbają o graczy. Cel jest jasny

AMD pracuje nad nowymi procesorami z architekturą Zen 6. Priorytetem jest jak najlepsza wydajność w grach. Czerwoni chcą zadbać szczególnie o jeden parametr.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:44
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Procesory AMD Zen 6 zadbają o graczy. Cel jest jasny
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AMD zaprezentowało już pierwsze procesory z serii Zen 6. Jednak na razie były to warianty stworzone z myślą o serwerach, a nie zwykłych użytkownikach. Na te wciąż czekamy. Jednym z priorytetów Czerwonych jest poprawa wydajności w grach. Mają na to kilka pomysłów.

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AMD Zen 6 jeszcze lepsze w grach

Informacje na ten temat przekazał 1usmus, twórca oprogramowania HYDRA OC. Jego zdaniem priorytetem AMD nie jest sam wzrost wydajności w grach, co poprawia stabilności. Dlatego też Czerwoni mają się skupiać na ograniczeniu tzw. mikroprzycięć oraz wskaźnika 1% Low FPS.

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W tym celu AMD opracowało kilka rozwiązań programowych. jednym z nich jest funkcja FloorPerf. Ma ona obniżać taktowanie poszczególnych rdzeni przy dużym obciążeniu. Jednak nie zrobi tego dla wszystkich jednostek. W momencie grania rdzenie odpowiedzialne właśnie za to zadanie będą miały utrzymywane wysokie taktowanie. Pozostałe, dbające o programy w tle (np. Discorda) będą miały ustawiane niższe częstotliwości, aby zachować płynne działanie gry.

Poza tym AMD planuje też takie rozwiązania jak:

  • HighestFreq - system będzie wiedział, które rdzenie są w stanie najdłużej utrzymać wysokie taktowania i to na nich będzie uruchamiać najbardziej wymagające działania, np. gry.
  • EPP Boost - ma uchronić procesor przed zbyt agresywnym zbijaniem taktowania w czasie oczekiwania, np. na dane z karty graficznej, co ma zminimalizować mikroprzycięcia.
  • PQOS Global Bandwidth Enforcement - ograniczyć przepustowość pamięci wykorzystywanej przez aplikacje działające w tle.
  • IBS Memory Profiler - funkcja odpowiedzialna za monitorowanie pamięci L3. W razie potrzeby będzie ograniczać do niej dostęp aplikacjom, które zbyt mocno wykorzystują jej zasoby i wpływają negatywnie na wydajność w grach.

Docelowo AMD chce stworzyć procesory, które będą maksymalnie wykorzystywać swoje możliwości w grach, aby zapewnić użytkownikom możliwie płynną rozgrywkę. Czy to się uda? Przekonamy się w praktyce.

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telepolis
amd procesory AMD Zen 6 AMD Zen6
Źródła zdjęć: PJ McDonnell / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TechPowerUp, VideoCardz