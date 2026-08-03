Sprzęt

Sony zabiera głos w sprawie braku płyt. „Weźmiemy zdanie graczy pod uwagę”

Po ogłoszeniu rezygnacji z dalszego wydawania płyt na PlayStation 5 od 1 stycznia 2028 roku oraz braku napędu w PlayStation 6 na Sony wylała się fala krytyki. Padło jednak coś, co można nazwać oficjalnym stanowiskiem Sony w tej sprawie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:16
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Sony zabiera głos w sprawie braku płyt. „Weźmiemy zdanie graczy pod uwagę”
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Protesty graczy związane z wycofaniem płyt mają jednak pewną moc. Podczas telekonferencji na temat wyników finansowych firmy dyrektor finansowy Sony został o nie zapytany. W odpowiedzi stwierdził on:

Dalsza część tekstu pod wideo

Podjęliśmy tę decyzję z różnych powodów, a najważniejszym z nich jest postępujący postęp w digitalizacji treści. Nie dotyczy to tylko PlayStation, ale wszelkiego rodzaju treści. Digitalizacja postępuje. Dlatego myśląc o przyszłości, a poświęciliśmy temu dużo czasu i uwagi, rozważyliśmy to z ostrożnością i doszliśmy do tego wniosku i będziemy ostrożnie kontynuować ten proces.

Czyli w skrócie: przechodzimy na cyfrowe gry, bo świat jest pełen cyfrowych treści. Czy to wystarczająco mocny argument za rezygnacją z płyt? Nie jestem przekonany, ale może do kogoś z Was to trafia.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Silent Hill f Day One Edition Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Silent Hill f Day One Edition Gra PS5
0 zł
3169.41 zł - najniższa cena
Kup teraz 3169.41 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Minecraft Gra PS5
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis 1TB + Kontroler SONY DualSense Biały + Minecraft Gra PS5
0 zł
3189.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3189.98 zł
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Czarny
Konsola SONY PlayStation 5 Slim E-chassis + Kontroler SONY DualSense Czarny
0 zł
3149.98 zł - najniższa cena
Kup teraz 3149.98 zł
Advertisement
PlayStation 5 W wersji Digital Slim E Chassis

Sony słucha graczy... tak jakby

Podczas tej wypowiedzi zwrócił się on także do samych graczy:

Otrzymaliśmy różne opinie, a ludzie mają silne poglądy i rozumiemy, że społeczność podzieliła się nimi z nami. Gry to forma rozrywki, którą ludzie uwielbiają i która w wielu przypadkach wiąże się z ich miłymi wspomnieniami. Dlatego rozumiemy te emocje. Weźmiemy zdanie graczy pod uwagę. A w przyszłym ekosystemie cyfrowym, chcielibyśmy nadal badać, jak angażować graczy.

Czyli krótko mówiąc: rozumiemy Was, bierzemy to, co mówicie pod uwagę i w przyszłości, kiedy gry będą cyfrowe, wciąż będziemy Was rozumieć i brać pod uwagę, to co mówicie. 

I szczerze mówiąc, brzmi to źle. Gdyby firma podawała argumenty czysto techniczne za przejściem na cyfrę, to wyglądałoby to inaczej. Ewentualnie gdyby gry cyfrowe były tańsze od pudełek, a nie, jak obecnie bywa, często są nawet droższe. Obecnie jednak mamy narrację: gry będą cyfrowe, bo wiele treści jest cyfrowych, a Was, protestujących graczy słuchamy i bierzemy pod uwagę Wasze zdanie i będziemy to robić też, kiedy gry będą już tylko cyfrowe. 

Już lepszą narracją byłoby przyznanie, że dokładają do konsol i odbijają sobie to na grach, a gry wyłącznie cyfrowe pozwoliłyby im zwiększyć te zyski. I tak gracze dobrze o tym wiedzą, ale tak byłoby uczciwiej. 

Image
telepolis
gaming PlayStation Sony Sony płyty
Źródła zdjęć: Ink Drop / Shutterstock.com
Źródła tekstu: kitguru