Microsoftu nie stać na korzystanie z AI Microsoftu

AI miało odebrać ludziom pracę jako rozwiązanie sprawniejsze i tańsze. Problem w tym, że wciąż popełnia rażące błędy i musi być kontrolowane przez ludzi, a zamiast być tańszą opcją od człowieka staje się coraz droższe z powodu rosnących kosztów korzystania z modeli językowych. I trudno się temu dziwić: ciągła rozbudowa centrów danych i ich utrzymanie nie są tanie a branża i tak jest ciągle na minusie. Siłą rzeczy jednak coraz więcej firm ogranicza wykorzystanie AI, a do tego grona dołączył właśnie Microsoft.

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Microsoft chce ograniczyć koszty AI

Serwis 404media dotarł do wewnętrznej wiadomości e-mail w Microsofcie. Firma zaleca w nim inżynierom ograniczenie korzystania z narzędzia GitHub Copilot, ponieważ to generuje zbyt wysokie koszty. Jak możemy przeczytać w wytycznych:

(...) wielu inżynierów wydaje od kilkuset do kilku tysięcy dolarów miesięcznie na tokeny (...)

Tu warto podkreślić, że GitHub Copilot należy do Microsoftu. I chociaż ten bazuje na technologiach opracowanych przez OpenAI, to jest uruchamiany na serwerach Microsoftu. Mówimy więc nie o zakupie tokenów od firmy zewnętrznej, a o kosztach wygenerowanych przez zużycie zasobów przez sam Microsoft.

W związku z tym pojawił się apel o zmniejszenie zużycia tokenów podczas pracy, a każdy dział będzie miał ich ograniczony budżet na dany projekt. Dodatkowo firma przechodzi na model OpenAI GPT-5.6, który ma mniejszy apetyt na zasoby, oczywiście kosztem dokładności, względem dotychczas stosowanego. Jak przekazał w komentarzu dla serwisu 404media anonimowy pracownik Microsoftu, który stoi za tym przeciekiem: