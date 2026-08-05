Wielka wyprzedaż w Biedronce. Było dwieście, jest 69 zł

Kolejny Flash Deal dla klientów Biedronki z rabatem aż 65%

Flash Deal to najgorętsze z promocji, jakie czekają na klientów popularnego dyskontu. Kilkudziesięcioprocentowe rabaty zachęcają do chwytania za portfel. Przy czym oferty są ograniczone zarówno czasowo, jak i liczbą dostępnych produktów. Ten za 69 zł z obecnej wyprzedaży to prawdziwa gratka.

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Twój nowy domowy strażnik – dlaczego warto wybrać kamerę GNCC P1 WiFi?

W dzisiejszych czasach poczucie bezpieczeństwa we własnym domu to absolutna podstawa. Niezależnie od tego, czy chcemy mieć oko na naszego czworonoga, upewnić się, że dzieci bezpiecznie wróciły ze szkoły, czy chronić dobytek przed nieproszonymi gośćmi, odpowiedni monitoring to inwestycja w spokój.

Tu na scenę wkracza kamera wewnętrzna GNCC P1 WiFi, dostępna w Biedronka Home – urządzenie, które udowadnia, że zaawansowana technologia może być łatwa w obsłudze, bardzo skuteczna i do tego tania.

Dzięki obrotowej konstrukcji 360 stopni urządzenie gwarantuje, że żaden obszar nie umknie naszej uwadze. Koniec z irytującymi martwymi strefami. W połączeniu z rozdzielczością Full HD 1080p otrzymujemy krystalicznie czysty i ostry obraz, na którym bez najmniejszego problemu dostrzeżemy każdy szczegół monitorowanego pomieszczenia. W tym nawet nocą, za sprawą funkcji nocnej wizji.

Dwukierunkowa komunikacja audio dodatkowo zwiększa funkcjonalność kamery. Będąc w pracy, możesz nie tylko sprawdzić, co robi twój pies, ale także wydać mu komendę lub uspokoić go głosem. To również świetny sposób na szybki kontakt z domownikami.

Z kolei wbudowana detekcja ruchu sprawia, że sprzęt błyskawicznie wyśle powiadomienie na twój telefon, gdy tylko zarejestruje jakąkolwiek nietypową aktywność. Wszystkie nagrania można łatwo zapisywać na karcie micro SD (o pojemności do 128 GB), a intuicyjna aplikacja na smartfony sprawia, że sterowanie monitoringiem to czysta przyjemność.

Sprzęt łączy się z domową siecią wykorzystując Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz, a według opisu na stronie Biedronki, jest w dodatku wodoodporny. Nie zabrakło też współpracy z asystentami głosowymi, na wideo promocyjnym widać, jak użytkownik korzysta z Alexa.

Czy warto wybrać kamerę z Biedronki?