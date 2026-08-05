Polacy rzucili się na chińskie samochody. Też będziesz takim jeździć
Udział chińskich producentów samochodów w polskim rynku szybko rośnie. Na koniec lipca wyniósł 15,5 proc. Każdego miesiąca na nasze drogi trafiają tysiące aut z Państwa Środka.
Prognozy wskazują, że już za dwa lata po polskich drogach może się poruszać ponad 1 mln aut od chińskich dostawców. Nie ulega wątpliwości, że będą one wypychać z rynku pojazdy firm z innych państw.
Chińczycy coraz mocniej rozpychają się na polskim rynku
Samar (Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego) poinformował o wspomnianym już 15,5-procentowym udziale chińskich aut w polskim rynku motoryzacyjnym i przypomniał, że w czerwcu było to 14,9 proc. A wynik dla całego 2025 roku to 8,2 proc. (w sierpniu ubiegłego roku było to 8,9 proc.). W kolejnych miesiącach notowane są nowe rekordy i niewiele wskazuje na to, by ten trend miał wyhamować.
Z danych opublikowanych przez Samar wynika, że w lipcu zarejestrowano w Polsce niemal 62,5 tys. samochodów osobowych i dostawczych (do 3,5 t). To o niemal 12 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Oznacza to, że póki co mówimy o tysiącach chińskich aut trafiających na polskie drogi w każdym miesiącu. Te liczby powinny jednak rosnąć. A jeśli tak się stanie, ktoś musi stracić. Tym kimś mogą być m.in. europejscy producenci, którzy w ostatnich latach nie radzą sobie zbyt dobrze na rynku motoryzacyjnym. Skutkuje to zwolnieniami i zamykaniem fabryk.
W 2028 roku pęknie próg miliona chińskich aut
Jakiś czas temu prezes Superauto.pl prognozował, że w 2028 roku pęknie granica 1 mln "chińczyków" poruszających się po Polsce. Na ten wzrost zainteresowania ma się złożyć kilka czynników. Nabywcy w Polsce będą coraz bardziej zainteresowani nowymi autami i zagłosują portfelami właśnie na pojazdy z Chin. Do pojazdów z Państwa Środka mają się też przekonywać firmy, które na razie kupują marki dobrze znane.
Polacy są gotowi na auta z Państwa Środka
Pod koniec ubiegłego roku opublikowano rezultaty badania wykonanego przez IBRiS na zlecenie Santander Consumer Multirent. Wynikało z niego, że zakup chińskiego auta rozważałoby 60 proc. Polaków. Taki pojazd musiałby jednak być o 20-30 proc. tańszy od porównywalnego modelu producenta z innego kraju. Przy takim założeniu zaledwie jedna czwarta respondentów nie rozważałaby zakupu "chińczyka". Sprzedawcy tych aut mogą zatem szykować się do złotych żniw nad Wisłą.