BMW na łopatkach. Pracę stracą tysiące pracowników

Podobne problemy mają też inne niemieckie firmy motoryzacyjne. Ich marże i zyski spadają, co nieuchronnie prowadzi do grupowych zwolnień i zamykania zakładów produkcyjnych.

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BMW z zyskiem, ale mniejszym niż przed rokiem

Koncern BMW w II kwartale br. zanotował 1,7 mld zysku przed opodatkowaniem. Oznacza to spadek o jedną trzecią względem analogicznego okresu 2025 roku. Dla rynku nie była to wiadomość szokująca, spodziewano się nawet nieznacznie większego ubytku. Niemiecki producent aut premium mierzy się też z dalszym spadkiem marży – w omawianym kwartale wynosiła ona już zaledwie 2,3 proc. Tymczasem na początku dekady wynik był dwucyfrowy.

Za spadki odpowiadają głównie Chiny i Bliski Wschód

Pogarszające się wyniki finansowe częściowo można tłumaczyć sytuacją na Bliskim Wschodzie. I nie chodzi wyłącznie o sprzedaż w krajach regionu. Destabilizacja tego ostatniego wpłynęła na globalną gospodarkę i klienci wstrzymują się z dużymi inwestycji. Po co kupować samochód, jeśli nie jest pewne, że kogoś będzie stać na jego utrzymanie? Jeszcze większym problemem, z którym zmaga się całą niemiecka motoryzacja, jest kiepska sytuacja sprzedażowa w Chinach. Tamtejszy rynek załamał się dla firm zza Odry. Widać to nie tylko po wynikach BMW, ale też Mercedesa czy Volkswagena.

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