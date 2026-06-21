Gry

Epic Games Launcher po nowemu. Będą kolosalne zmiany

Epic Games szykuje duże zmiany do swojego launchera. To kompletne odświeżenie, które wprowadzi ogrom nowych funkcji i możliwości.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 16:59
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Epic Games Launcher po nowemu. Będą kolosalne zmiany
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Epic Games Launcher swego czasu nieco podkopał pozycję Steama. Twórcy Fortnite'a nawet kupowali gry na czasową wyłączność, ale ostatecznie w rywalizacji z Valve nie mieli wielkich szans. Chociaż dzisiaj oba programy działają obok siebie, to trzeba przyznać, że Epic Games Launcher ma sporo do nadrobienia pod kątem funkcji i możliwości. No i właśnie te zaległości nadrabia.

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Nowy Epic Games Launcher

Nowości zostały zaprezentowane w trakcie UnrealFest. Z zaprezentowanych zrzutów ekranu dowiadujemy się, że Epic Games planuje wprowadzić między innymi spersonalizowane rekomendacje, pisemne recenzje graczy, a także profile użytkowników z awatarami. 

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Jednak to nie koniec nowości. Epic Games planuje też wprowadzić funkcję, która powie użytkownikom, jak dana gra będzie działać na ich sprzęcie (coś w stylu "can it run?"). Ważna jest też poszerzona obsługa kontrolerów.

Poza tym poziomu launchera będzie można odbierać notki o łatkach bezpośrednio od deweloperów oraz wygodniej kupować i wysyłać gry w formie prezentów między różnymi regionami. Z kolei gracze Fortnite docenią możliwość pobrania gry w mniejszych kawałkach.

Zmiany mają być wprowadzane etapami w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W pierwszej kolejności pojawią się patch note'y od deweloperów oraz możliwość pobrania Fortnite'a w częściach. W drugim etapie zobaczymy publiczną betaę nowego launchera, a na końcu pełną przebudowę frontu sklepu z rekomendacjami i recenzjami graczy.

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telepolis
Epic Games Fortnite Epic Games Launcher
Źródła zdjęć: sdx15 / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PCMag