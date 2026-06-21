Epic Games Launcher po nowemu. Będą kolosalne zmiany

Epic Games Launcher swego czasu nieco podkopał pozycję Steama. Twórcy Fortnite'a nawet kupowali gry na czasową wyłączność, ale ostatecznie w rywalizacji z Valve nie mieli wielkich szans. Chociaż dzisiaj oba programy działają obok siebie, to trzeba przyznać, że Epic Games Launcher ma sporo do nadrobienia pod kątem funkcji i możliwości. No i właśnie te zaległości nadrabia.

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Nowy Epic Games Launcher

Nowości zostały zaprezentowane w trakcie UnrealFest. Z zaprezentowanych zrzutów ekranu dowiadujemy się, że Epic Games planuje wprowadzić między innymi spersonalizowane rekomendacje, pisemne recenzje graczy, a także profile użytkowników z awatarami.

Jednak to nie koniec nowości. Epic Games planuje też wprowadzić funkcję, która powie użytkownikom, jak dana gra będzie działać na ich sprzęcie (coś w stylu "can it run?"). Ważna jest też poszerzona obsługa kontrolerów.

Poza tym poziomu launchera będzie można odbierać notki o łatkach bezpośrednio od deweloperów oraz wygodniej kupować i wysyłać gry w formie prezentów między różnymi regionami. Z kolei gracze Fortnite docenią możliwość pobrania gry w mniejszych kawałkach.