Gry

Co z premierą GTA 6? Gracze panikują

Gracze panikują w sprawie premiery GTA 6. Pojawiają się głosy, że ta ponownie może zostać opóźniona.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:31
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Co z premierą GTA 6? Gracze panikują
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

GTA 6 ma zadebiutować 19 listopada. To zdecydowanie najbardziej wyczekiwana produkcja tego roku. Wielu innych deweloperów wręcz przesuwa premiery swoich tytułów, aby nie musieć rywalizować o uwagę z Rockstar Games. Jednak gracze panikują. Czy premiera zostanie opóźniona?

Dalsza część tekstu pod wideo

Premiera GTA 6

Już 25 czerwca ma ruszyć przedsprzedaż GTA 6. Gracze będą mieli sporo czasu, aby zakupić grę przed premierą 19 listopada. Jednak czy rzeczywiście tego dnia już będziemy mogli zagrać? Część graczy uważa, że nie. Ich zdaniem produkcja zostanie ponownie opóźniona i mają na to dowody. Wątpliwe, ale jednak dowody.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Gothic Remake Gra XBOX SERIES X
Gothic Remake Gra XBOX SERIES X
0 zł
198.89 zł - najniższa cena
Kup teraz 198.89 zł
Reanimal Gra XBOX SERIES X
Reanimal Gra XBOX SERIES X
0 zł
147.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 147.99 zł
Minecraft Gra NINTENDO SWITCH
Minecraft Gra NINTENDO SWITCH
0 zł
104.69 zł - najniższa cena
Kup teraz 104.69 zł
Advertisement

Część osób zauważyła, że ze stron internetowych i profilów społecznościowych Rockstar Games zniknęła informacja o premierze 19 listopada. Na tej podstawie wysuwają wnioski, że premiera ponownie zostanie opóźniona.

Nie można wykluczyć, że tak rzeczywiście się stanie. Jednak wyjaśnienie tego może być bardzo proste. Firma może skupiać się na dniu rozpoczęcia przedsprzedaży, czyli 25 czerwca. Dlatego data premiery mogła zniknąć z oficjalnych materiałów.

Trzeba też pamiętać, że premiera GTA 6 została już kilkukrotnie opóźniona. Pierwotnie gra miała zadebiutować dużo wcześniej, więc twórcy mieli już dość czasu, aby oszlifować ten diament. Poza tym Strauss Zelnick - szef Take Two Interactive - niedawno powiedział, że premiera na pewno odbędzie się 19 listopada. 

Image
telepolis
Rockstar Games GTA 6 GTA VI GTA 6 data premiery GTA 6 kiedy premiera GTA 6
Źródła zdjęć: Rockstar Games
Źródła tekstu: TechPowerUp