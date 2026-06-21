Wyciekły ceny GTA 6. Będzie drogo

Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, że GTA 6 to najbardziej wyczekiwana gra tego roku. Wiele osób z wytęsknieniem czeka na powrót do Vice City. Jednak najnowszy wyciek może trochę ostudzić zapał niektórych. Jeśli jest prawdziwy, to Rockstar Games słono będzie sobie liczyć za nową grę.

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Ceny GTA 6

Ceny pojawiły się na portugalskiej stronie sklepu FNAC, który działa też między innymi we Francji, Hiszpanii, Belgi i Szwajcarii. Podstawowa wersja GTA 6 została wyceniona aż na 89,99 euro, co według aktualnego kursu daje ponad 380 zł. Drogo, a mówimy przecież o zwykłym wydaniu.

Jeszcze droższa jest wersja Premium, która ma kosztować 119,99 euro, czyli ponad 500 zł. Nie wiadomo, co będzie zawierać, ale prawdopodobnie jakieś dodatkowe elementy kosmetyczne, może kilka miesięcy GTA Online i tego typu dodatki.

Poza tym w sklepie pojawiła się jeszcze jedna wersja za 199,99 euro, czyli około 850 zł. To prawdopodobnie wydanie kolekcjonerskie z dodatkowymi gadżetami. Jego zawartość nie jest jeszcze znana.

Nie wiadomo, czy takie rzeczywiście będą ceny. Mogą to być zwykłe zaślepki, co jest standardowym postępowaniem wielu sklepów. Jednak nie zdziwiłbym się, gdyby Rockstar Games rzeczywiście aż tak wysoko wyceniło swoją grę.