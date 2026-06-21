Wiertarko-wkrętarka Bosch z akumulatorem dziś za pół ceny (199 zł)

A dokładniej za 199 zł, co jest obniżką z ceny bazowej wynoszącej 399,97 zł. Jest to urządzeniem, którym możemy równie dobrze skręcić meble, wkręcić wkręta, lub wywiercić otwór w ścianie pod kołek. Mamy tu do czynienia z konstrukcją dwubiegową i 20-zakresową, co pozwala na płynną regulację i dostosowanie mocy i prędkości do danego zadania. Maksymalny moment obrotowy to 40 Nm.