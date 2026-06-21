Wiertarko-wkrętarka Bosch z akumulatorem dziś za pół ceny (199 zł)
Wiertarko-wkrętarka to jedno z najbardziej użytecznych narzędzi, które znajdzie zastosowanie w każdym mieszkaniu. Nawet u kogoś, kto w kwestii majsterkowania jest jaroszem. A dziś możecie kupić model Bosh UniversalDrill 18V za pół ceny.
A dokładniej za 199 zł, co jest obniżką z ceny bazowej wynoszącej 399,97 zł. Jest to urządzeniem, którym możemy równie dobrze skręcić meble, wkręcić wkręta, lub wywiercić otwór w ścianie pod kołek. Mamy tu do czynienia z konstrukcją dwubiegową i 20-zakresową, co pozwala na płynną regulację i dostosowanie mocy i prędkości do danego zadania. Maksymalny moment obrotowy to 40 Nm.
Wiertarko-wkrętarka za pół ceny
W zestawie znajduje się także walizka, akumulator 1,5 Ah, oraz ładowarka, co jest świetną ofertą, ponieważ za tyle zwykle można kupić wkrętarkę bez akumulatora, który należy nabyć osobno. Czy jest to sprzęt do profesjonalnej pracy? Oczywiście, że nie. Jednak bez problemu poradzi sobie ze sporadycznymi awariami życia codziennego oraz będzie nieocenionym wsparciem przy własnoręcznie przeprowadzanym remoncie.