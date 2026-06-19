PKO BP od dziś z nową opcją. Wystarczy kilka sekund
PKO postanowił jeszcze bardziej ułatwić życie swoim klientom. Od dziś, czyli 19 czerwca, mogą oni nie tylko odbierać, ale także zlecać przelewy natychmiastowe SEPA.
PKO Bank Polski idzie za ciosem
Nowa usługa, jest rozwinięciem usługi już istniejącej. Mowa, o wprowadzonej w grudniu 2025, opcji, która dała klientom możliwość odbierania natychmiastowego przelewu w euro. Wszystko, dzięki Euro Express Elixir. Teraz pojawiła się analogiczna opcja wysyłania przelewów natychmiastowych. Trzeba przyznać, że ułatwi to funkcjonowanie wielu firmom oraz osobom, które rozliczają się w euro i chcą jak najszybciej otrzymywać płatności.
Co warto wiedzieć, zanim skorzystamy z tej opcji? Korzystanie z rachunku w walucie Euro, pozwala nam uniknąć przewalutowania. W przypadku przelewu natychmiastowego, nie można jednak negocjować kursów.
Przelew natychmiastowy w iPKO biznes. Informacje
- Przelew idzie kilka sekund. Wysłane pieniądze trafiają na rachunek odbiorcy właściwie od razu.
- Usługa obejmuje przelewy w euro.
- Jest ona dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a także 365 dni w roku.
- Ma szeroki zasięg - obejmuje kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię i inne terytoria, które wchodzą w strefę SEPA.
- Opłata jest identyczna jak w przypadku standardowego przelewu SEPA.
Bank uprzedza w komunikacie, zamieszczonym na stronie, że istnieje jeden ważny warunek. Można zlecić przelew natychmiastowy SEPA, tylko wtedy, gdy bank odbiorcy obsługuje tego typu przelewy. Do innych banków należy wysłać zwykłe przelewy. Jeśli potrzebujesz zapoznać się z listą banków obsługujących przelewy natychmiastowe SEPA, musisz poszukać jej na stronie Europejskiego Banku Centralnego.