PKO BP od dziś z nową opcją. Wystarczy kilka sekund

PKO Bank Polski idzie za ciosem

Nowa usługa, jest rozwinięciem usługi już istniejącej. Mowa, o wprowadzonej w grudniu 2025, opcji, która dała klientom możliwość odbierania natychmiastowego przelewu w euro. Wszystko, dzięki Euro Express Elixir. Teraz pojawiła się analogiczna opcja wysyłania przelewów natychmiastowych. Trzeba przyznać, że ułatwi to funkcjonowanie wielu firmom oraz osobom, które rozliczają się w euro i chcą jak najszybciej otrzymywać płatności.

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Co warto wiedzieć, zanim skorzystamy z tej opcji? Korzystanie z rachunku w walucie Euro, pozwala nam uniknąć przewalutowania. W przypadku przelewu natychmiastowego, nie można jednak negocjować kursów.

Przelew natychmiastowy w iPKO biznes. Informacje

Przelew idzie kilka sekund . Wysłane pieniądze trafiają na rachunek odbiorcy właściwie od razu.

. Wysłane pieniądze trafiają na rachunek odbiorcy właściwie od razu. Usługa obejmuje przelewy w euro .

. Jest ona dostępna 24 godziny na dobę , 7 dni w tygodniu, a także 365 dni w roku.

, 7 dni w tygodniu, a także 365 dni w roku. Ma szeroki zasięg - obejmuje kraje Unii Europejskiej, Wielką Brytanię i inne terytoria, które wchodzą w strefę SEPA.

Opłata jest identyczna jak w przypadku standardowego przelewu SEPA.