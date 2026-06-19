Bank Millennium rozdaje kasę. Na klientów czeka bonus do 700 zł
Bank Millennium kusi na swojej stronie bardzo atrakcyjną promocją. Obiecuje nawet do 700 zł z kontem Millennium 360. Skorzystać mogą wszyscy nowi klienci. Wystarczy otworzyć konto, aby otrzymać bonus.
Bank Millennium chce dać nam kasę za otworzenie konta
Wszystkie warunki, jakie należy spełnić, bank zamieścił na swojej stronie internetowej. Nie są one jakieś szczególnie wymyślne. Jeśli masz 26 lat i więcej, możesz śmiało wziąć udział w promocji. Skorzystać także mogą i młodsi - od 18 do 25 lat (tu warunki nieznacznie się różnią). My skupimy się na tym, co powinna zrobić pierwsza grupa - powyżej 26 lat.
700 zł czeka na tych, którzy otworzą konto w Millennium
Najpierw, klienci dostaną 200 zł od banku. Tak, na zachętę. Wystarczy, że założą konto Millennium 360 z kartą debetową. Następnie, w ciągu 14 dni powinni:
- Zapewnić wpływ na konto min. 3000 zł (jeśli ma się 18-25 lat, wystarczy 1500 zł).
- Wykonać 5 płatności w sklepach stacjonarnych z wykorzystaniem portfela mobilnego (np. Apple Pay lub Google Pay).
- Zarejestrować swój numer telefonu do otrzymywania przelewów BLIK w aplikacji mobilnej banku.
Tyle na początek. Aby otrzymać 500 złotych, w każdym z kolejnych 5 miesięcy należy:
- Zapewnić miesięczne wpływy 3000 zł (lub 1500 zł).
- Płacić kartą debetową tak, aby miesięczna kwota transakcji wyniosła min. 1000 zł (brane pod uwagę są także płatności za pomocą portfela mobilnego).
- Zarejestrować numer telefonu do otrzymywania BLIK-a. Aby otrzymać bonus, nie można go wyrejestrować przez 5 miesięcy od otwarcia konta.
Promocja trwa do 27 października 2026 roku lub do wyczerpania limitu 300 tysięcy kont.