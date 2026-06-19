Bank Millennium rozdaje kasę. Na klientów czeka bonus do 700 zł

Bank Millennium chce dać nam kasę za otworzenie konta

Wszystkie warunki, jakie należy spełnić, bank zamieścił na swojej stronie internetowej. Nie są one jakieś szczególnie wymyślne. Jeśli masz 26 lat i więcej, możesz śmiało wziąć udział w promocji. Skorzystać także mogą i młodsi - od 18 do 25 lat (tu warunki nieznacznie się różnią). My skupimy się na tym, co powinna zrobić pierwsza grupa - powyżej 26 lat.