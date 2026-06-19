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Bank Millennium rozdaje kasę. Na klientów czeka bonus do 700 zł

Bank Millennium kusi na swojej stronie bardzo atrakcyjną promocją. Obiecuje nawet do 700 zł z kontem Millennium 360. Skorzystać mogą wszyscy nowi klienci. Wystarczy otworzyć konto, aby otrzymać bonus. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:10
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Bank Millennium rozdaje kasę. Na klientów czeka bonus do 700 zł
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Bank Millennium chce dać nam kasę za otworzenie konta

Wszystkie warunki, jakie należy spełnić, bank zamieścił na swojej stronie internetowej. Nie są one jakieś szczególnie wymyślne. Jeśli masz 26 lat i więcej, możesz śmiało wziąć udział w promocji. Skorzystać także mogą i młodsi - od 18 do 25 lat (tu warunki nieznacznie się różnią). My skupimy się na tym, co powinna zrobić pierwsza grupa - powyżej 26 lat. 

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700 zł czeka na tych, którzy otworzą konto w Millennium

Najpierw, klienci dostaną 200 zł od banku. Tak, na zachętę. Wystarczy, że założą konto Millennium 360 z kartą debetową. Następnie, w ciągu 14 dni powinni:

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  • Zapewnić wpływ na konto min. 3000 zł (jeśli ma się 18-25 lat, wystarczy 1500 zł).
  • Wykonać 5 płatności w sklepach stacjonarnych z wykorzystaniem portfela mobilnego (np. Apple Pay lub Google Pay).
  • Zarejestrować swój numer telefonu do otrzymywania przelewów BLIK w aplikacji mobilnej banku.

Tyle na początek. Aby otrzymać 500 złotych, w każdym z kolejnych 5 miesięcy należy:

  • Zapewnić miesięczne wpływy 3000 zł (lub 1500 zł).
  • Płacić kartą debetową tak, aby miesięczna kwota transakcji wyniosła min. 1000 zł (brane pod uwagę są także płatności za pomocą portfela mobilnego).
  • Zarejestrować numer telefonu do otrzymywania BLIK-a. Aby otrzymać bonus, nie można go wyrejestrować przez 5 miesięcy od otwarcia konta.

Promocja trwa do 27 października 2026 roku lub do wyczerpania limitu 300 tysięcy kont. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bank Millennium