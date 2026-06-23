Przelewy w złotówkach do weryfikacji. Taki plan ma rząd

Od października zeszłego roku każdy przelew w euro musi zostać zweryfikowany pod kątem jego odbiorcy. Bank ma obowiązek poinformować nas, czy wpisane dane zgadzają się z tymi w bazie. Teraz to samo rząd chce wprowadzić przy przelewach w złotych.

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Weryfikacja odbiorcy przelewu

Rząd szykuje kilka nowelizacji ustaw, w tym między innymi projekt wdrażający weryfikację danych odbiorcy przelewu. Sprawdza on, czy wpisane w przelewie dane zgadzają się z rzeczywistymi danymi osoby, do której wysyłamy pieniądze. Jeśli wykryje błąd, to informuje o tym nadawcę. Jednocześnie daje też znać, gdy dane się zgadzają. Taki mechanizm obowiązuje przy przelewach w euro, a teraz rząd chce go wprowadzić także dla transakcji w złotówkach.

Nie są to jedyne, zapowiadane zmiany. Rząd chce również wprowadzić przepisy, które umożliwią prokuraturom żądać od banków informacji objętych tajemnicą bankową bez konieczności wydawania decyzji przez sąd. Ma to pomóc w walce z oszustami.