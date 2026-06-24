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Kultowy sitcom zmienił się w science fiction. Zwiastun HBO robi wrażenie

Kolejny zwiastun spin-offu "Stuart nie może uratować wszechświata" właśnie pojawił się w sieci. A wraz z nim, główne postacie z kultowego serialu "Teoria wielkiego podrywu" ("The Bing Bang Theory"). Czy dostaniemy równie dobrą rozrywkę, do jakiej nas przyzwyczajono przez lata? Jedno jest pewne, ironii oraz elementów sci-fi nie zabraknie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:12
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Kultowy sitcom zmienił się w science fiction. Zwiastun HBO robi wrażenie
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Serial komediowy, który nagle zmienił się w science fiction

Najnowsza produkcja opowiada historię Stuarta Blooma, właściciela sklepu z komiksami, w którego wcielił się Kevin Sussman. Bohater musi przywrócić rzeczywistość po tym, jak zepsuł urządzenie zbudowane przez Sheldona (Jim Parsons) i Leonarda (Johnny Galecki). To nie tylko nadaje związek z "Teorią wielkiego podrywu", ale przede wszystkim prowadzi do Armagedonu w multiwersum, który tytułowy bohater musi powstrzymać. Brzmi na bardzo zakręconą fabułę? Taki właśnie jest cel twórców.

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To pierwszy spin-off, który wykracza poza ramy sitcomu, aby w pełni wykorzystać gatunek science fiction. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo ciekawi, co z tego wyszło. 

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Jak sugeruje sam tytuł spin-offu, starania Stuarta nie będą szły dobrze. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Do bohatera dołączają znane i lubiane twarze z obsady "Teorii wielkiego podrywu", w tym jego dziewczyna Denise (Lauren Lapkus), przyjaciel geolog Bert (Brian Posehn) i fizyk kwantowy Barry Kripke (John Ross Bowie).

Dla tych, co nie bardzo są w wątku, "Teoria wielkiego podrywu" opowiada o genialnych, ale nie przystosowanych społecznie naukowców oraz ich sąsiadki Penny. Serial okazał się tak dużym sukcesem, że nakręcono do tej pory łącznie 12 sezonów, co daje nam w sumie 279 odcinków. Jeśli chodzi o spin-offy to do tej pory także były bardzo udane - "Młody Sheldon" oraz "George i Mandy wzięli ślub". 

Zwiastun nowego spin-offu właśnie pojawił się w sieci. Premiera "Stuart nie może uratować wszechświata" została zaplanowana już za miesiąc, 23 lipca 2026. Spin off będzie składał się z 10 odcinków. 

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Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max, screenrant.com