Żywe trupy znów namieszają w streamingu. Wielka premiera 27 lipca
Bywa, że sojusz z najgroźniejszym wrogiem, okazuje się jedyną opcją na przetrwanie. Żywe trupy, czyli słynne "The Walking Dead"powraca z trzecim sezonem. Zwiastun zdradza szczegóły oraz datę premiery.
The Walking Dead: Dead City - lubiana seria powraca
I to po raz trzeci. Tym razem, akcja będzie skupiona wokół jednej z bardziej skomplikowanych relacji w uniwersum żywych trupów. Maggie i Negan jednoczą się po raz kolejny. I to gdzie? W owładniętym przez apokalipsę Nowym Jorku. Okazuje się, że Manhattan jeszcze nigdy nie był tak niebezpieczny. Ale od czego są nasi bohaterowie!
Odkładają na bok dawną nienawiść, głębokie urazy i krwawą przeszłość, by wspólnymi siłami zbudować, pierwszą od czasu wybuchu apokalipsy, dobrze prosperującą społeczność w sercu zrujnowanego Manhattanu. Czy mroczna przeszłość Negana i nieufność Maggie ostatecznie sprowadzą zagładę na wszystko, co z takim trudem udało im się stworzyć?
W rolach głównych na ekranie ponownie zobaczymy ceniony duet aktorski: nominowaną do nagród Lauren Cohan, w roli Maggie oraz charyzmatycznego Jeffreya Deana Morgana, w roli uwielbianego przez fanów Negana. Pojawią się także niespodzianki odnośnie obsady. W trzecim sezonie serialu dołączyli Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim i Michael Emery. Producentami wykonawczymi serialu „The Walking Dead: Dead City” są Scott M. Gimple, showrunner Seth Hoffman, a także Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath i Colin Walsh.
Nie oglądałeś poprzednich sezonów serialu? Nic straconego. Dla wszystkich, którzy chcą nadrobić zaległości lub odświeżyć pamięć przed lipcowymi emocjami, Canal+ oferuje dwa pierwsze sezony serii. A warto po nie sięgnąć, bowiem obie części spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.
"The Walking Dead: Dead City 3" już 27 lipca w Canal+.