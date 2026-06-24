Żywe trupy znów namieszają w streamingu. Wielka premiera 27 lipca

The Walking Dead: Dead City - lubiana seria powraca

I to po raz trzeci. Tym razem, akcja będzie skupiona wokół jednej z bardziej skomplikowanych relacji w uniwersum żywych trupów. Maggie i Negan jednoczą się po raz kolejny. I to gdzie? W owładniętym przez apokalipsę Nowym Jorku. Okazuje się, że Manhattan jeszcze nigdy nie był tak niebezpieczny. Ale od czego są nasi bohaterowie!

Dalsza część tekstu pod wideo

Odkładają na bok dawną nienawiść, głębokie urazy i krwawą przeszłość, by wspólnymi siłami zbudować, pierwszą od czasu wybuchu apokalipsy, dobrze prosperującą społeczność w sercu zrujnowanego Manhattanu. Czy mroczna przeszłość Negana i nieufność Maggie ostatecznie sprowadzą zagładę na wszystko, co z takim trudem udało im się stworzyć? tak brzmi oficjalna zapowiedź filmu.

W rolach głównych na ekranie ponownie zobaczymy ceniony duet aktorski: nominowaną do nagród Lauren Cohan, w roli Maggie oraz charyzmatycznego Jeffreya Deana Morgana, w roli uwielbianego przez fanów Negana. Pojawią się także niespodzianki odnośnie obsady. W trzecim sezonie serialu dołączyli Jimmi Simpson, Raúl Castillo, Aimee Garcia, Logan Kim i Michael Emery. Producentami wykonawczymi serialu „The Walking Dead: Dead City” są Scott M. Gimple, showrunner Seth Hoffman, a także Lauren Cohan, Jeffrey Dean Morgan, Brian Bockrath i Colin Walsh.

Nie oglądałeś poprzednich sezonów serialu? Nic straconego. Dla wszystkich, którzy chcą nadrobić zaległości lub odświeżyć pamięć przed lipcowymi emocjami, Canal+ oferuje dwa pierwsze sezony serii. A warto po nie sięgnąć, bowiem obie części spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów.