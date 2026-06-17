The Walking Dead powraca z całkowicie nową przygodą

The Walking Dead - istny fenomen

The Walking Dead to jeden z największych fenomenów współczesnych seriali. To nic innego, jak mroczna, postapokaliptyczna saga o przetrwaniu, człowieczeństwie i zagrożeniach, które czają się nie tylko wśród trupów, ale także i ludzi. Od premiery w 2010 roku, świat "Żywych trupów" bardzo się w ostatnim czasie rozszerzył, szczególnie po sukcesie serialowej adaptacji komiksów. Prawa do The Walking Dead są obecnie w sprzedaży i w zależności, jaka firma je kupi, możemy wkrótce zobaczyć kolejne seriale.

Dalsza część tekstu pod wideo

Gra. The Walking Dead: Streets of Survival

Zanim to jednak nastąpi, ma się ukazać kolejna odsłona serii, która jeszcze bardziej ją rozszerzy i da więcej uciechy fanom. Jak poinformowali w komunikacie Trailmark Games i AMC, oficjalnie zapowiedziano nową grę osadzoną w tym uniwersum. Ma ona wkrótce ukazać się na rynku i będzie nosiła tytuł: The Walking Dead: Streets of Survival. Za jej powstanie odpowiada Odaclick Game Studio, twórca gry The Karate Kid: Street Rumble. Będzie to nic innego, jak nowa bijatyka dla jednego gracza, z udziałem kultowych postaci serii.

Akcja The Walking Dead: Streets of Survival będzie rozgrywała się w trakcie wątku fabularnego "Wojna totalna" z serialu, gdzie Rick i jego sojusznicy walczą z siłami Negana i Zbawicieli. Gracze będą mogli odbyć podróż do Aleksandrii i tam zmierzyć się z chodzącymi truposzami.