Wystarczy takie hasło. Kłopoty masz murowane
Masz takie hasło? Powinieneś je jak najszybciej zmienić. W innym wypadku sam prosisz się o kłopoty.
Niczym bumerang powraca kwestia bezpieczeństwa naszych kont. Chociaż niemal wszyscy na prawo i lewo ostrzegają przed stosowaniem zbyt słabych haseł, to wciąż wielu użytkowników Internetu zbyt luźno podchodzi do tej kwestii. Nadal wśród najpopularniejszych haseł znajdują się takie, które można złamać w kilka sekund.
Takie hasło to kłopoty
Tym razem dane na temat haseł opublikowała firma Comparitech. Przeanalizowali oni ponad 2 mld haseł, które wyciekły z różnych serwisów w 2025 roku. Niestety, wnioski nie są zbyt optymistyczne. Nadal wiele osób korzysta z bardzo słabych i przewidywalnych zabezpieczeń. Wśród najpopularniejszych haseł znajdują się:
- 123456
- 12345678
- 123456789
- admin
- 1234
- Aa123456
- 12345
- password
- 123
- 1234567890
Pierwsze z nich znaleziono aż w 7,6 mln przypadków, co tylko pokazuje, jak wiele osób frywolnie podchodzi do bezpieczeństwa swoich kont. Ktoś w tym miejscu może pomyśleć, że przecież nic złego się nie stanie, jak ktoś włamie im się na Facebooka. Pamiętajcie jednak, że profil może zostać wykorzystany do oszukania np. znajomych lub członków rodziny.
Z raportu dowiadujemy się, że aż jedna czwarta z tysiąca najpopularniejszych haseł zawiera same liczby. Z kolei aż 38,6 proc. zawiera kolejno występujące po sobie cyfry, np. 123. Poza tym wiele popularnych haseł zawiera jedną, powtarzającą się cyfrę np. 11111.
Ciekawie prezentują się też dane na temat długości haseł. Aż 65,8 proc. ma mniej niż 12 znaków, a 6,9 proc. mniej niż 8 znaków. Tylko 3,2 proc. haseł jest naprawdę długa i ma 16 lub więcej znaków.