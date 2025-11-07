Wystarczy takie hasło. Kłopoty masz murowane

Niczym bumerang powraca kwestia bezpieczeństwa naszych kont. Chociaż niemal wszyscy na prawo i lewo ostrzegają przed stosowaniem zbyt słabych haseł, to wciąż wielu użytkowników Internetu zbyt luźno podchodzi do tej kwestii. Nadal wśród najpopularniejszych haseł znajdują się takie, które można złamać w kilka sekund.

Takie hasło to kłopoty

Tym razem dane na temat haseł opublikowała firma Comparitech. Przeanalizowali oni ponad 2 mld haseł, które wyciekły z różnych serwisów w 2025 roku. Niestety, wnioski nie są zbyt optymistyczne. Nadal wiele osób korzysta z bardzo słabych i przewidywalnych zabezpieczeń. Wśród najpopularniejszych haseł znajdują się:

123456 12345678 123456789 admin 1234 Aa123456 12345 password 123 1234567890

Pierwsze z nich znaleziono aż w 7,6 mln przypadków, co tylko pokazuje, jak wiele osób frywolnie podchodzi do bezpieczeństwa swoich kont. Ktoś w tym miejscu może pomyśleć, że przecież nic złego się nie stanie, jak ktoś włamie im się na Facebooka. Pamiętajcie jednak, że profil może zostać wykorzystany do oszukania np. znajomych lub członków rodziny.

Z raportu dowiadujemy się, że aż jedna czwarta z tysiąca najpopularniejszych haseł zawiera same liczby. Z kolei aż 38,6 proc. zawiera kolejno występujące po sobie cyfry, np. 123. Poza tym wiele popularnych haseł zawiera jedną, powtarzającą się cyfrę np. 11111.