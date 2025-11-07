Bezpieczeństwo

Wystarczy takie hasło. Kłopoty masz murowane

Masz takie hasło? Powinieneś je jak najszybciej zmienić. W innym wypadku sam prosisz się o kłopoty.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:07
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wystarczy takie hasło. Kłopoty masz murowane

Niczym bumerang powraca kwestia bezpieczeństwa naszych kont. Chociaż niemal wszyscy na prawo i lewo ostrzegają przed stosowaniem zbyt słabych haseł, to wciąż wielu użytkowników Internetu zbyt luźno podchodzi do tej kwestii. Nadal wśród najpopularniejszych haseł znajdują się takie, które można złamać w kilka sekund.

Dalsza część tekstu pod wideo

Takie hasło to kłopoty

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5 NFC
0 zł
229 zł - najniższa cena
Kup teraz 229 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
0 zł
277 zł - najniższa cena
Kup teraz 277 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey C Bio (FIDO Edition)
0 zł
489 zł - najniższa cena
Kup teraz 489 zł
Advertisement

Tym razem dane na temat haseł opublikowała firma Comparitech. Przeanalizowali oni ponad 2 mld haseł, które wyciekły z różnych serwisów w 2025 roku. Niestety, wnioski nie są zbyt optymistyczne. Nadal wiele osób korzysta z bardzo słabych i przewidywalnych zabezpieczeń. Wśród najpopularniejszych haseł znajdują się:

  1. 123456
  2. 12345678
  3. 123456789
  4. admin
  5. 1234
  6. Aa123456
  7. 12345
  8. password
  9. 123
  10. 1234567890

Pierwsze z nich znaleziono aż w 7,6 mln przypadków, co tylko pokazuje, jak wiele osób frywolnie podchodzi do bezpieczeństwa swoich kont. Ktoś w tym miejscu może pomyśleć, że przecież nic złego się nie stanie, jak ktoś włamie im się na Facebooka. Pamiętajcie jednak, że profil może zostać wykorzystany do oszukania np. znajomych lub członków rodziny.

Z raportu dowiadujemy się, że aż jedna czwarta z tysiąca najpopularniejszych haseł zawiera same liczby. Z kolei aż 38,6 proc. zawiera kolejno występujące po sobie cyfry, np. 123. Poza tym wiele popularnych haseł zawiera jedną, powtarzającą się cyfrę np. 11111.

Ciekawie prezentują się też dane na temat długości haseł. Aż 65,8 proc. ma mniej niż 12 znaków, a 6,9 proc. mniej niż 8 znaków. Tylko 3,2 proc. haseł jest naprawdę długa i ma 16 lub więcej znaków.

Image
telepolis
jak stworzyć silne hasło najpopularniejsze hasła w internecie bezpieczne hasło silne hasło najgorsze hasło
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: comparitech