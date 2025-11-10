Na rynek konsol wchodzi nowy gracz. Ma procesor z 1975 roku

Właśnie tym jest GameTank: konsolą, która wyszła na rynek w 2025 roku, ale równie dobrze mogłaby mieć swoją premierę 50 lat temu. O czym dobitnie świadczy jej specyfikacja. I tak mamy tu układ WDC W65C02S, który bazuje na MOS 6502 z 1975 roku. Oferuje jednak znacznie wyższe taktowanie, bo dobijające do aż 3,5 MHz, kiedy oryginał występował w najwyższej wersji z zegarem 3 MHz.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mamy także 32 kB RAM, oraz 512 kB RAM dedykowanego grafice. O dziwo, za przetwarzanie dźwięku również odpowiada WDC W65C02S, jednak o taktowaniu aż 14 MHz. Układ ten ma także dedykowane 4 kB RAM. Całość natomiast obsługuje dedykowane kartridże o pojemności do 2 MB.

GameTank: po co to jest?

Nie jest to ani klon NESA, ani innej konsoli z tamtych czasów, a zupełnie nowy twór, na który mają wychodzić nowe gry w starym stylu. Tytuły, które muszą pogodzić się z ograniczeniami konsoli, jak robiły to gry te kilkadziesiąt lat temu. Co więcej, już powstało kilka tytułów na tę platformę i wyglądają one naprawdę świetnie.