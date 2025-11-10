Sprzęt

Na rynek konsol wchodzi nowy gracz. Ma procesor z 1975 roku

Ta konsola mogłaby walczyć z najpopularniejszymi konsolami drugiej połowy... lat 80 ubiegłego wieku.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 10:48
Właśnie tym jest GameTank: konsolą, która wyszła na rynek w 2025 roku, ale równie dobrze mogłaby mieć swoją premierę 50 lat temu. O czym dobitnie świadczy jej specyfikacja. I tak mamy tu układ WDC W65C02S, który bazuje na MOS 6502 z 1975 roku. Oferuje jednak znacznie wyższe taktowanie, bo dobijające do aż 3,5 MHz, kiedy oryginał występował w najwyższej wersji z zegarem 3 MHz.

Mamy także 32 kB RAM, oraz 512 kB RAM dedykowanego grafice. O dziwo, za przetwarzanie dźwięku również odpowiada WDC W65C02S, jednak o taktowaniu aż 14 MHz. Układ ten ma także dedykowane 4 kB RAM. Całość natomiast obsługuje dedykowane kartridże o pojemności do 2 MB. 

GameTank: po co to jest?

Nie jest to ani klon NESA, ani innej konsoli z tamtych czasów, a zupełnie nowy twór, na który mają wychodzić nowe gry w starym stylu. Tytuły, które muszą pogodzić się z ograniczeniami konsoli, jak robiły to gry te kilkadziesiąt lat temu. Co więcej, już powstało kilka tytułów na tę platformę i wyglądają one naprawdę świetnie.

Jak widać, NES miałby się czego obawiać, gdyby GameTank wyszedł 50 lat temu. Teraz zaś przygotowuje się on do rozpoczęcia zbiórki na szerszą produkcję. 

Image
telepolis
gaming konsole retro gametank
Zródła zdjęć: GameTank
Źródła tekstu: GameTank