Realme GT8 Pro Aston Martin F1 już jest. Luksus spotyka prędkość

Realme zaprezentowało limitowaną edycję swojego flagowca – GT 8 Pro Aston Martin F1, stworzoną we współpracy z zespołem Formuły 1 Aston Martin Aramco. To nie tylko smartfon, ale także kolekcjonerski gadżet dla fanów wyścigów i wzornictwa inspirowanego bolidami F1.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:28
Zgodnie z zapowiedziami w Chinach zadebiutowała specjalna edycja flagowca Realme. Na tamtejszym rynku smartfon oferowany jest jako GT8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition, jednak w globalnej sprzedaży ukaże się jako Realme GT 8 Pro Dream Edition. Niewykluczone, że telefon trafi także do Polski tak jak poprzedni limitowany model, Realme GT 7 Dream Edition.

Tył Realme GT8 Pro Aston Martin F1 wykonano w unikatowym zielonym kolorze inspirowanym barwami zespołu, z logo Aston Martin Aramco  F1. Charakterystyczne przetłoczenia, nawiązujące do aerodynamicznych kształtów bolidów, mają poprawiać ergonomię i chwyt. Nawiązaniem do stylistyki zespołu jest także żółty przycisk zasilania. 

Realme przygotowało dwa różne warianty obramowania wyspy aparatu, oba z fakturą włókna węglowego: kwadratowe i okrągłe. To drugie jest domyślnie nałożone, ale można samodzielnie wymienić je na kwadratowe. W pudełku znajdują się też dwa etui w dopasowanym stylu, specjalny kluczyk do tacki SIM w kształcie logotypu skrzydeł Aston Martina oraz kolekcjonerskie dodatki inspirowane Formułą 1.

Równie bogato przygotowano stronę oprogramowania. Interfejs został znacznie zmodyfikowany – od ekranu blokady i ikon, po specjalne animacje i tapety w barwach zespołu. Z kolei aplikacji aparatu użytkownik może wybrać jeden z trzech znaków wodnych z motywem Aston Martin F1, podkreślający specjalną wersję telefonu.

Pod względem technicznym wersja Aston Martin F1 Limited Edition nie różni się od standardowego Realme GT 8 Pro. Oferuje ekran OLED o przekątnej 6,79 cala w rozdzielczości 2K+ o jasności do 7000 nitów, układ Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 GB RAM w standardzie LPDDR5X i 1 TB pamięci UFS 4.1. Zestaw aparatów sygnowany marką Ricoh GR obejmuje główną jednostkę 50 Mpix, ultraszerokokątny 50 Mpix oraz aparat 200 Mpix z teleobiektywem peryskopowym i zoomem optycznym 3x oraz bezstratnym 6x. Akumulator ma pojemność 7000 mAh i wspiera ładowanie przewodowe 100 W oraz bezprzewodowe 50 W.

Realme GT 8 Pro Aston Martin Edition jest dostępny w Chinach w wersji 16 GB + 1 TB. Smartfon wyceniono na 5499 juanów, czyli około 2800 zł.

Realme Realme GT 8 Pro Realme GT8 Pro Aston Martin F1 Realme GT 8 Pro Dream Edition Realme GT8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, Realme