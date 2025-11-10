W Media Expert były za około 100 zł, a dziś możesz je kupić za 4,99 zł

Granie na komputerze bez gamingowych słuchawek, rozmowa wideo z poziomu laptopa, chęć nostalgicznego posłuchania muzyki ze starego kaseciaka, lub discmana... w każdym z tych scenariuszy przydadzą się słuchawki ze złączem Jack 3.5 mm. A tam się akurat składa, że SBS Ice Cream można kupić za niezwykle atrakcyjną cenę 4,99 zł.

Dalsza część tekstu pod wideo

SBS Ice Cream

To proste słuchawki dokanałowe z kablem 1,2 m i wbudowanym mikrofonem. Grają one bardzo dobrze, jak na swoją cenę wynoszącą 4,99 zł. Świetnie się sprawdzą jako zapasowe słuchawki, lub takie do zadań specjalnych, których utrata nas nie zaboli. Dodatkowo znajdują się one w etui przypominającym kubeł lodów.