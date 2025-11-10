Sprzęt

W Media Expert były za około 100 zł, a dziś możesz je kupić za 4,99 zł

Nie wszystkie urządzenia potrafiące odtwarzać dźwięk oferują łączność Bluetooth. A czasami kabel jest po prostu wygodniejszy.

W Media Expert były za około 100 zł, a dziś możesz je kupić za 4,99 zł

Granie na komputerze bez gamingowych słuchawek, rozmowa wideo z poziomu laptopa, chęć nostalgicznego posłuchania muzyki ze starego kaseciaka, lub discmana... w każdym z tych scenariuszy przydadzą się słuchawki ze złączem Jack 3.5 mm. A tam się akurat składa, że SBS Ice Cream można kupić za niezwykle atrakcyjną cenę 4,99 zł.

SBS Ice Cream Słuchawki za 4,99 zł

SBS Ice Cream

W Media Expert były za około 100 zł, a dziś możesz je kupić za 4,99 zł

To proste słuchawki dokanałowe z kablem 1,2 m i wbudowanym mikrofonem. Grają one bardzo dobrze, jak na swoją cenę wynoszącą 4,99 zł. Świetnie się sprawdzą jako zapasowe słuchawki, lub takie do zadań specjalnych, których utrata nas nie zaboli. Dodatkowo znajdują się one w etui przypominającym kubeł lodów.

SBS Ice Cream Słuchawki za 4,99 zł

Warto dodać, że jeszcze niedawno kosztowały one okolice 100 zł, jednak teraz ich regularna cena została obniżona do 4,99 zł. Czy jest to promocja, czy też Media Expert postanowiło się ich pozbyć z magazynów, wyprzedając za kilka złotych? Tego niestety nie wiem. Warto jednak się pośpieszyć, ponieważ mogą szybko zniknąć ze sklepów. 

