Kupujesz w sieci? Duże zmiany od 1 lipca 2026 r.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) szykuje się do nowelizacji Prawa pocztowego. Nowe przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo operatorów pocztowych w momencie przewożenia towarów niebezpiecznych. Dla klientów może oznaczać to wyższe koszty.

Towary niebezpieczne

Aktualne przepisy nie określają precyzyjnie zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Operatorzy często nie wiedzą, co znajduje się w paczce, którą dostarczają do klienta. Z tego powodu mogą nieświadomie łamać przepisy bezpieczeństwa.

Nowelizacja Prawa pocztowego przewiduje specjalne procedury na wypadek wykrycia towarów niebezpiecznych w momencie, w którym operator pocztowy nie został o tym poinformowany lub przesyłka nie spełnia wymogów określonych w ustawie.

Projektowana regulacja pozwoli operatorom pocztowym lepiej zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością w przypadku nieujawnienia przez nadawcę obecności towarów niebezpiecznych w nadawanej przesyłce, a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia świadomość prawnej nadawców takich przesyłek. czytamy na stronie projektu.

Tym samym ryzyko oraz koszty po stronie dostawców mają być niższe. Jednocześnie wzrosną wymogi względem nadawców, a to oznacza, że prawdopodobnie więcej zapłaci klient.

Projektowana regulacja może spowodować zwiększenie kosztów operatorów pocztowych i/lub nadawców przesyłek zawierających towary niebezpieczne. przyznał Minister Wojciech Balczun.