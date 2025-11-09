Bezpieczeństwo

Kupujesz w sieci? Duże zmiany od 1 lipca 2026 r.

Ministerstwo Aktywów Państwowych szykuje zmiany w prawie, które dotyczą zakupów online. Zamówienie wielu produktów może od przyszłego roku kosztować więcej.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Kupujesz w sieci? Duże zmiany od 1 lipca 2026 r.

Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) szykuje się do nowelizacji Prawa pocztowego. Nowe przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo operatorów pocztowych w momencie przewożenia towarów niebezpiecznych. Dla klientów może oznaczać to wyższe koszty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Towary niebezpieczne

Aktualne przepisy nie określają precyzyjnie zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Operatorzy często nie wiedzą, co znajduje się w paczce, którą dostarczają do klienta. Z tego powodu mogą nieświadomie łamać przepisy bezpieczeństwa.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank BLITZWOLF BW-P21 10000 mAh 22.5W Czarny
Powerbank BLITZWOLF BW-P21 10000 mAh 22.5W Czarny
0 zł
135.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 135.99 zł
Powerbank REBELTEC P20 LCDPD 20000mAh 22.5W Czarny
Powerbank REBELTEC P20 LCDPD 20000mAh 22.5W Czarny
0 zł
99.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 99.99 zł
Powerbank indukcyjny USAMS PB64 DP Fast Charge 10000 mAh 20W Czarny
Powerbank indukcyjny USAMS PB64 DP Fast Charge 10000 mAh 20W Czarny
0 zł
168.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 168.99 zł
Advertisement

Nowelizacja Prawa pocztowego przewiduje specjalne procedury na wypadek wykrycia towarów niebezpiecznych w momencie, w którym operator pocztowy nie został o tym poinformowany lub przesyłka nie spełnia wymogów określonych w ustawie.

Projektowana regulacja pozwoli operatorom pocztowym lepiej zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością w przypadku nieujawnienia przez nadawcę obecności towarów niebezpiecznych w nadawanej przesyłce, a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia świadomość prawnej nadawców takich przesyłek.

czytamy na stronie projektu.

Tym samym ryzyko oraz koszty po stronie dostawców mają być niższe. Jednocześnie wzrosną wymogi względem nadawców, a to oznacza, że prawdopodobnie więcej zapłaci klient.

Projektowana regulacja może spowodować zwiększenie kosztów operatorów pocztowych i/lub nadawców przesyłek zawierających towary niebezpieczne.

przyznał Minister Wojciech Balczun.

Czym są towary niebezpieczne? To między innymi powerbanki, baterie litowe, e-papierosy, zapalniczki, perfumy, farby w sprayu i niektóre środki chemiczne. Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2026 roku.

Image
telepolis
e-commerce zakupy online przepisy e-commerce e-commerce w Polsce towary niebezpieczne
Zródła zdjęć: AmbrosiniV / Shutterstock.com
Źródła tekstu: oprac. własne