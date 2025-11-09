Kupujesz w sieci? Duże zmiany od 1 lipca 2026 r.
Ministerstwo Aktywów Państwowych szykuje zmiany w prawie, które dotyczą zakupów online. Zamówienie wielu produktów może od przyszłego roku kosztować więcej.
Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) szykuje się do nowelizacji Prawa pocztowego. Nowe przepisy mają zapewnić bezpieczeństwo operatorów pocztowych w momencie przewożenia towarów niebezpiecznych. Dla klientów może oznaczać to wyższe koszty.
Towary niebezpieczne
Aktualne przepisy nie określają precyzyjnie zasad dotyczących transportu towarów niebezpiecznych. Operatorzy często nie wiedzą, co znajduje się w paczce, którą dostarczają do klienta. Z tego powodu mogą nieświadomie łamać przepisy bezpieczeństwa.
Nowelizacja Prawa pocztowego przewiduje specjalne procedury na wypadek wykrycia towarów niebezpiecznych w momencie, w którym operator pocztowy nie został o tym poinformowany lub przesyłka nie spełnia wymogów określonych w ustawie.
Projektowana regulacja pozwoli operatorom pocztowym lepiej zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością w przypadku nieujawnienia przez nadawcę obecności towarów niebezpiecznych w nadawanej przesyłce, a jednocześnie przyczyni się do zwiększenia świadomość prawnej nadawców takich przesyłek.
Tym samym ryzyko oraz koszty po stronie dostawców mają być niższe. Jednocześnie wzrosną wymogi względem nadawców, a to oznacza, że prawdopodobnie więcej zapłaci klient.
Projektowana regulacja może spowodować zwiększenie kosztów operatorów pocztowych i/lub nadawców przesyłek zawierających towary niebezpieczne.
Czym są towary niebezpieczne? To między innymi powerbanki, baterie litowe, e-papierosy, zapalniczki, perfumy, farby w sprayu i niektóre środki chemiczne. Nowelizacja ma wejść w życie 1 lipca 2026 roku.