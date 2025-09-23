Mieszkaniec Skarżyska dał się oszukać w sieci. Zgubiła go jedna rzecz

Chciał tylko sprzedać walizkę podróżną

Mężczyzna postąpił tak, jak postępuje większość osób w tym wypadku - zamieścił w sieci ogłoszenie, dotyczące sprzedaży walizki. Niestety, zamiast zyskać na całej transakcji, mężczyzna stracił 30 tysięcy złotych. Jak widać, należy nieustannie ostrzegać i nagłaśniać tego typu sprawy, aby inne osoby nie dały się zwieść.

Okazuje się, że paść ofiarą oszustwa możemy także w przypadku, kiedy to my jesteśmy stroną sprzedającą i to my zamieszczamy ogłoszenie o sprzedaży przedmiotu w internecie. Mężczyzna zrobił wszystko jak trzeba, umieścił ogłoszenie na jednym z portali sprzedażowych. Niestety, popełnił jeden zasadniczy błąd.

O jeden klik za daleko

Dał się namówić potencjalnej kupującej na jeden klik. O jeden klik za dużo. Ale wszystko zaczęło się niewinnie - niewiele czasu po tym, jak wystawił ogłoszenie, zgłosiła się do niego zainteresowana zakupem kobieta. Bardzo zależało jej na szybkiej dostawie walizki i nie chciała robić problemu z przesyłką. Zaproponowała 41-latkowi, że sama zatem umówi kuriera, opłacając przesyłkę z góry.

Robiła wrażenie klientki idealnej, nic a nic się nie targowała i chciała szybko dostać przedmiot. Pokrzywdzony przystał na zaproponowane warunki i niczego nie podejrzewając, zalogował się na stronę swojego banku poprzez przesłany link przesłany do niego w wiadomości mailowej.